Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz - Son Dakika
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Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

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Galatasaray, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen restoran zinciriyle ile ilgili tüm paylaşımları silmişti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Anderlecht karşılaşması sonrasındaki ''Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz'' sözleri yeniden viral oldu.

21.02.2025 18:08  Güncelleme: 18:19
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390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatılmasının ardından Galatasaray'ın sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları silmesi dikkat çekmişti. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eledikleri karşılaşmanın ardından sarf ettiği "Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz" sözleri yeniden gündem oldu.

MAYDONOZ DÖNER'E FETÖ SORUŞTURMASI

390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Zincirin, şubeleri aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşıldı.

Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun bu sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

SAHİPLERİ GÖZALTINDA, KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından operasyon düzenlenen ve MASAK denetiminde olan Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır." denildi.

TMSF, görevlendirildikleri şirketlerde internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmetin süreceğini bildirdi. Açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun bu sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

GALATASARAY TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Maydonoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonun ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Operasyon haberinin servis edilmesi sonrasında Galatasaray resmi hesabında, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları sildi.

Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun bu sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

MOURINHO: DÖNER YEMEYİ HAK EDİYORUZ

Galatasaray'ın bu hamlesi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldıkları karşılaşmanın ardından "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım" sözleri yeniden gündem oldu. Portekizli teknik adamın açıklamaları Fenerbahçeli taraftarlar tarafından defalarca paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun bu sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve/ veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho\'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Behlül Çakar:
    Olay bugün patlak verdi ama bu açıklama bi gün öncesinden. Maç sonu maçla alakasız bi açıklama. Tesadüf olması tesadüf müdür :)) 88 2 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    GS'a kumpas kuranlar kurum kurum gezenler belli oluyor... 67 11 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    GSyi aşağı çekmek için her yolu deniyorlar.yapının işi bunlar.derbi öncesi aba altından sopa gösteriyorlar.zaman birlik zamanı.. 45 15 Yanıtla
  • Muhammedd:
    bi gün önceden gönderme yaparak spoiler vermek mi? gs'a kötülükle planlar kuruyorlar. gs yönetimi o kadar berbat ki her şeye atlaması yetmiyor, asla kulübü koruyamıyorlar. maç kadroları muhabirler tarafından her ayrıntısıyla yıllardır sızdırılıyor. belki de odalar, telefonlar dinleniyor... 56 3 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    morinyo diye geldi dedikoducu kadın tarzı çıktı?? 40 13 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    2 yumurta bir sucuk yemeyi hak ediyorsun pazartesi geldinmi ismarlayacam 32 11 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Morinyomusun Melahatmisin arkadaş bu nedir yahu işin gücün dedikodu gıybet gönderme 10 21 Yanıtla
  • Oooo:
    Pazartesi günü derbide taze kuş sütü ikram edilecek! 21 7 Yanıtla
  • görkem onat:
    bahis reklamı, Seçil'in fonları, karaborsa... terör yuvası... 10 11 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Acun buna da el attı adamın el attığı herkes bir şekilde topluma kazandıriliyor.... Paranın gücü Pardon Televolenin gücü... TELEVOLE' den Normal VOLE' ye hepsi alın teri .... 12 8 Yanıtla
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