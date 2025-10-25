Gökçeada'da Sel Felaketi Sonrası İki Gün Su Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gökçeada'da Sel Felaketi Sonrası İki Gün Su Kesintisi

Gökçeada\'da Sel Felaketi Sonrası İki Gün Su Kesintisi
25.10.2025 14:51  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 22 Ekim'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Yağış sonrası Gökçeada Barajı'na çamur dolması nedeniyle ilçede su akmıyor. Kaymakamlık, su kesintisinin arıtma sisteminin otomatik olarak devre dışı kalmasından kaynaklandığını açıkladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi yaşanan sel felaketi nedeniyle iki gündür susuz kaldı.

GÖKÇEADA'DA SEL FELAKETİ

Gökçeada ilçesinde 22 Ekim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. İlçeye bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor

BARAJ ÇAMURLA DOLDU, İLÇEDE SULAR AKMIYOR

Yağış sonrası Gökçeada Barajı'na çamur dolması nedeniyle ilçede musluklardan 2 gündür su akmıyor. Gökçeada Kaymakamlığında yapılan açıklamada su kesintisinin sebebinin barajın arıtma sisteminin filtrelerin tıkanmaması için kendini otomatik olarak kapatması olduğu belirtildi.

Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gökçeada Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana gelmiş, gölet tabanındaki rüsubatın (çamur ve tortu) hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen su yüksek derecede bulanık hale gelmiştir. Bu durum, arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olmuş; filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur.

Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor

"SU KESİNTİSİNİN NEDENİ ARITMA TESİSİNİN DEVRE DIŞI KALMASI"

İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta; tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır.

Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır. Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür eder; bu süreci şeffaflıkla ve resmi kanallarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi özellikle belirtiriz."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Hava Durumu, Doğal Afet, Gökçeada, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gökçeada'da Sel Felaketi Sonrası İki Gün Su Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Çin’in Ay’ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez
Kediyi otomobilden çıkarmak için hava tüpü kullandılar Kediyi otomobilden çıkarmak için hava tüpü kullandılar
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti Raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Lamine Yamal’dan El Clasico öncesi Real Madrid’e olay yaratacak sözler Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu 1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
Çay içerken dehşeti yaşadılar Ölümle burun buruna geldiler Çay içerken dehşeti yaşadılar! Ölümle burun buruna geldiler

16:17
MASAK’tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
16:11
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
16:01
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike Bu markalardan uzak durun
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun
14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:25
Bunu hiç beklemiyordu İsrail’de yapılan son ankette Netanyahu’ya büyük şok
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 16:57:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Gökçeada'da Sel Felaketi Sonrası İki Gün Su Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.