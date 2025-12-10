Gözaltındaki Mehmet Akif Ersoy\'dan ilk görüntü

Ünlülere yönelik olarak başlayan ardından medya çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilen "uyuşturucu soruşturması" kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: 8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ile diğer isimlerden ilk görüntü de geldi. Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRDI

Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı Habertürk'e, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Gelişmelerin ardından Ersoy'un, TMSF tarafından görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

3 SPİKER GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edilmişti. Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenilmişti.