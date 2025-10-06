Güllü'nün Ölümünde İfade Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Güllü'nün Ölümünde İfade Detayları Ortaya Çıktı

06.10.2025 15:36
Ünlü sanatçı Güllü'nün düşerek hayatını kaybetmesi sonrası, çocukları ifade verdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut, 5'inci kattaki evinin kapalı terasında kızı ve bir arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanda yaşanan olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güllü'nün düşmeden önceki son anlarını kızı anlattı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki, kızı Tuyan Ülkem Gülter ise müşteki-tanık sıfatıyla ifade verdi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Geçtiğimiz cuma günü alınan ifadeler kamuoyuna yansıdı.

"ANNEMLE OYNUYORDUK, BİRDEN BİR SES DUYDUM"

Tuyan Ülkem Gülter ifadesinde, annesinin o gün alkollü olduğunu ve neşeli tavırlar sergilediğini belirterek şunları söyledi, "Annem her gün alkol alırdı. Olay günü Sultan ile odama geçmiştik, annem salondaydı. Roman havası çalıyordu, biz de ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti, elimi tutup oynamaya başladı. 'Anne, Sultan Roman havası oynamayı bilmez' diye gülmüştüm. Bir anda bir patırtı duydum. Arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Dışarı koşup 'anne' diye bağırdım. O kadar şoktaydım ki ne yaptığımı tam hatırlamıyorum."

Güllü'nün düşmeden önceki son anlarını kızı anlattı

Gülter, annesinin beyin damarlarındaki genişleme nedeniyle ozon tedavisi gördüğünü, alkol aldığı zamanlarda dengesini kaybettiğini anlatarak şu ifadeleri ekledi, "Annem o gün şarap içmişti. Salondayken de dengesizdi, yürüyüşü değişmişti. Annemin kimseyle bir düşmanlığı yoktu. Asistanı Çiğdem'le sadece kırgınlığı vardı ama kısa süre önce barışmışlardı. Annem çok titiz biriydi, sürekli temizlik yapardı, yerleri sildiği için parkeler bazen kaygan olabiliyordu."

"İDDİALAR ASILSIZ"

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise olay anında İstanbul'da nişanlısıyla birlikte olduğunu belirterek şunları söyledi, "Gece ablam aradı, çığlık atarak 'Yağız koş, annem düştü' dedi. Hemen yola çıktım, 03.09'da Çınarcık'taydım. Evdeki kameraları telefonumdan izleyebiliyordum, polis aradığında görüntülerin kayıtlı olduğunu söyledim. Annemin düşmanlığı yoktu, kardeşimle arası gayet iyiydi. Sultan'ı yalnızca bir kez görmüştüm. Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsız."

Tuğberk Gülter, annesinin geçmişte bel kırığı yaşadığını ve bu nedenle yürüyüş dengesinin bozulduğunu da belirterek, şunları ekledi, ""Annem özellikle alkol aldığında gözlüğünü takmazdı ve hızlı yürürdü. Daha önce de dengesini kaybedip düşmüştü. Kamera kayıtlarında annemin neye 'o ne lan' dediğini bilmiyorum ama sarhoş olduğunda böyle ifadeler kullanırdı. Bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir durum yok."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ölüm soruşturması devam ederken, elde edilen kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri inceleniyor.

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili adli süreç tamamlanana kadar, dosya gizlilik kararı kapsamında yürütülüyor.

Kaynak: İHA

