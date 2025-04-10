Hakkari'de Otobüs-Tanker Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Otobüsle tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

HAKKARİ - Hakkari'de otobüsle yakıt tankerinin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişiden biri hayatını kaybetti.

Hakkari'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Sabah saatlerinde Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Kaplıca mevkiinde Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise büyük hasar meydana geldi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.