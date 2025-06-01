İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler - Son Dakika
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İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

İBB\'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
01.06.2025 21:00
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İBB CHP'ye geçtikten sonra İETT'den milyarlarca liralık ihale alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. isimli firmanın, operasyonda iki gün önce korkordato ilan ettiği öne sürüldü. Operasyon kapsamında firmanın sahipleri Remzi Baka ve Şaban Baka da gözaltında bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik beşinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında çok sayıda başkanı ve iş adamının bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'YE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Gözaltına alınan isimler arasında iki kişi dikkat çekti. İBB CHP'ye geçtikten sonra İETT'den milyarlarca liralık ihale alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. isimli firmanın sahipleri Remzi Baka ve Şaban Baka da gözaltına alındı. Söz konusu şirketin mali müşavirliğini önceki dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın yürüttüğü öğrenildi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aksu, sosyal medya hesabından şirketle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Aksu, şirketin operasyondan iki gün önce korkordato ilan ettiğini öne sürdü.

Aksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlere okuduğunuzda "vay be" diyeceğiniz bir olayın kronolojik akışını ve trajik sonunu paylaşmak istiyorum; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın 2019'da muhasebeciliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic AŞ adlı bir firma var.

"İETT'DEN 43 İHALE ALMIŞ"

Bu firma hiç tecrübesi olmadığı halde 2019 sonrası İETT'den bu güne kadar 20 milyar değerinde 43 ihale alıyor. (Bu arada İETT'nin 6 yıllık bütçesi 65 milyar. Yani İETT kullandığı her üç liranın bir lirasını bu şirketin kasasına koymuş. İddia o ki; bu firmayı, yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanıştıran ve tavsiye eden kişi Özgür Karabat.

Bu firma sadece İETT'nin bakım ihalelerini almakla kalmıyor. Sonrasında yine Özgür Karabat'ın "tavsiyesiyle" bu firmadan 160 tane AKİA marka metrobüs satın alınıyor. Ulaşım İç ve Dış Tic AŞ ile Ekrem İmamoğlu'nu tanıştıran ve "her iki taraf için çok karlı bir ticarete" vesile olan Özgür Karabat bu başarısından dolayı Ekrem İmamoğlu tarafından "ödüllendiriliyor" ve CHP'de "kasadan sorumlu genel başkan yardımcılığı" görevine getiriliyor.

6 yılda İETT'den 20 milyarlık ihale alan bu "şanslı firma" konusunda önceki dönem AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu meclisten bu konuları araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması kararını geçiriyor. Ancak bu meclis kararı şu an yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto ediliyor.

"OPERASYONDAN İKİ GÜN ÖNCE KONKORDATO İLANI"

AK Parti İBB Grubunun tüm uyarılarına rağmen, Özgür Karabat'ın patronu olan Ulaşım İç ve Dış Tic AŞ'ye ballı ihaleler verilmeye devam ediliyor. İBB'de soruşturmalar başladığından beri "istediği gibi ihale ve ödeme alamayan" firma geçtiğimiz günlerde apar topar konkordato ilan ediyor.

Firmanın konkordato ilanından iki gün sonra Özgür Karabat'ın patronları olan bu firmanın sahipleri Remzi Baka ve Şaban Baka gözaltına alınıyor. Sanırım şu saatlerde İstanbullulardan "kazandıkları" 20 milyarın hesabını vermekle meşguller.

CHP'nin delege satın alındığı iddialarıyla şaibeli hale gelen kurultayında adı "organizatör Özgür" olarak anılan Özgür Karabat'ın son yaşanan gelişmeler sonrası sessizliğe büründüğü ve endişeli bir bekleyiş içinde olduğu söyleniyor."

İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Operasyondan iki gün önce konkordato ilan etmişler
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Operasyondan iki gün önce konkordato ilan etmişler

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Operasyon, 3-sayfa, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aydın Yılmaz:
    Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, devletin malını kim yiyorsa haram olsun, hangi parti veya şahıs olursa olsun geçerlidir. 202 3 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Ertan yıldız diyor ki; 7 milyar dolar İngiltere'ye gönderildi....Tabi halk tv sözcü eko nun gazetecilerini okursanız bunları görmezsiniz...simdi hayatında ekremin yanında olmamıs troller Ekrem masumdur..felan filan demeden gideyim...bu arada da Ekrem diye birsey kalmadı artık... 123 32 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    geçen birine "bu adamlar hırsız bunlara niye destek veriyorsunuz" diye sordum, ki ben hiç birisine oy vermiyorum, Adam dedi ki "bunlar en azından bizim hırsızımız." şaşkınım yani memleket ne hale gelmiş 116 21 Yanıtla
  • Cesur:
    iyi bi algi yonetiliyo disardan iyi finansman saglaniyor ulkeye gordugumuz seyi normallestiriyolar ben bu ulkeyi insanlari hayretle izliyorum adam hirsiz kanitlaniyor ama herkes normal goruyo adam sebeke kurmus ey turkiyemin cahilleri kim olursa olsun savunmayin bari boyle yaziyoz diye hukumet destekledigimizi saniliyo hayir efendim ben kimseyi desteklemiyorum hirsiza dur diyorum 85 13 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Sana söz herşey çok güzel olacak aramızda kalsın kazanıyoruz ama 5 yıl daha sabret. 59 20 Yanıtla
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