İçişleri Bakanı: 15 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun olmak 15 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca,147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. - ANKARA