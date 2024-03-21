İki çocuğunu öldürüp "cennete gönderdim" demişti, hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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İki çocuğunu öldürüp "cennete gönderdim" demişti, hakim karşısına çıktı

İki çocuğunu öldürüp "cennete gönderdim" demişti, hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, 'Çocuklarımı Cennet'e gönderdim' diyen babanın yargılanmasına başlandı. Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra mektup yazdığı ortaya çıktı. Olayın detayları ve sanığın savunması mahkeme salonunda ortaya çıktı.

21.03.2024 19:49
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Kocaeli'de iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen babanın yargılanmasına başlandı. Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra mektup yazdığı ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay 23 Mart 2023 tarihinde Körfez ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri 45 yaşındaki Murat R.'yi durdurdu. Şahsın, "Çocuklarımı cennete gönderdim." demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki çocuğunu öldürüp 'Cennete gönderdim' diyen baba, hakim karşısına çıktı

"EŞİMİN BANA DAVRANIŞLARI VE HAKARETLERİ YÜZÜNDEN PSİKOLOJİM BOZULDU"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülemeye başladı. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Murat R. ile müşteki anne Merdiye R. SEGBİS ile davaya katıldı. Mahkeme başkanının "Başka çocukların var mı?" sorusuna sanık Murat R., "Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime, adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti." diye konuştu.

"CEZAEVİNDE KURU EKMEK YİYORUM AMA HUZURUM YERİNDE"

Eşiyle geçinemediklerini belirten tutuklu sanık Murat R., "Eşim, birkaç kez evlilik yaptığından dolayı anneme, 'Namussuz kadın', bana da 'Namussuzun çocuğu' diyordu. Ev almak için uğraşıyordum ancak dolandırıldım. O süreçte eşimi memleketine gönderdim bir süre uzak kalırsak sorunlarımız düzelir diye düşündüm ama düzelmedi. Eşimin hakaret ve isteklerinden yoruldum ve boşanmak istedim. Çocuklarım için elimden geleni yaptım. Eşim bana, 'Çocukları sana göstermeyeceğim' diyordu. Mahkeme kararı olacağı için bu sözleri umursamıyordum. Cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde. Evlilikte hiç huzur bulamadım." şeklinde konuştu.

İki çocuğunu öldürüp 'Cennete gönderdim' diyen baba, hakim karşısına çıktı

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Eşinin çocuklarını kendisine karşı da doldurduğunu belirten Murat R., "Eşim çocuklarımıza, 'Bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA NOT YAZMIŞ

Çocukları öldürdükten sonra sanığın yazdığı not da mahkeme salonunda okundu, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizin yerinize cehennemi bile göze alırım ama asla sizi almadan yaşamam. Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım." notu dikkat çekti. Mahkeme başkanının notu hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda sanık, "Çocukları uyuttuktan sonra bir şeyler yazmışımdır ama ne yazdığımı hatırlamıyorum" dedi.

İki çocuğunu öldürüp 'Cennete gönderdim' diyen baba, hakim karşısına çıktı

"ÇOCUKLARI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ"

Olaya ilişkin dinlenen sanığın eşi Merdiye R., "Ben ne kendisine ne de annesine hakaret etmedim. Murat sürekli bana hakaret ediyordu. Asıl ben dayanamadığım için kendisinden boşanmak istedim. 14 yıldır bir gün bile oturup benimle sohbet etmedi. Bana, 'Köyden geldin, mağaradan geldin, Suriye'den geldin, çingenesin' deyip hakaretler ediyordu. Olay günü Murat çocuğu berbere götüreceğini ve alışveriş yapacağını söyledi. Çocuğu gelip aldı gitti. Kızımı ise kurs çıkışı alıp götürmüş. Çocukları boğarak öldürmüş. 'Çocukları uyuttum' diyor, çocukları boğarak mı uyutmuş? Sanık annesine çocukların fotoğrafını çekip atmış, annesi bana haber vermedi. Haber verseydi belki yetiştirdim, çocuklarımı kurtarırdım, şikayetçiyim." diye konuştu.

"GELİNİMDEN ÇOCUKLARI BOĞULDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Yurda B., "Olay anında Antalya'daydım. Görgüye dayalı herhangi bilgim yoktur. Olayı gece saatlerinde telefonla öğrendim. Saat 24.00-01.00 gibi beni gelinim aradı, Murat'ın nerede olduğunu, evinin anahtarını ona verip vermediğimi sordu. Anahtarı Antalya'ya gelmeden Murat'a verdiğimi söyledim. Zaman zaman anahtarımı gelinime ve oğluma verirdim. Saat 02.00 gibi polisler beni aradı ve oğlumu sahilde dengesiz hareketlerde bulunduğunu, madde kullanıp kullanmadığını sordu, ben de kullanmadığını söyledim. Evime girmek için izin istediler ben de izin verdim. Daha sonra gelinimden çocukların boğulduğunu öğrendim." diyerek gözyaşı döktü.

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki çocuğunu öldürüp 'cennete gönderdim' demişti, hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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