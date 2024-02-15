İş Adamı Adil Can Atay, Eşi Polen Atay\'ı Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Beraat Etti

Eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Atay'ın 'eşi öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.Eşi yüksek mimar Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Adil Can Atay ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında önce 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan kamu davası açıldığını, daha sonra Asliye Ceza Mahkemesi'nce sanığın eyleminin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini anlattı.
Polen Atay'ın birbiriyle uyumlu olmayan beyanlarının bulunduğu belirtildi
Açıklanan mütalaada, müşteki Polen Atay'ın aşamalarda değişen ve birbiriyle uyumlu olmayan beyanları bulunduğu, ayrıca olayın oluş şekline çelişkiler oluşturan soyut beyanlar haricinde sanığın cezalandırılmasına yönelik şüpheden uzak bir delil elde edilemediği gerekçeleriyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.
"Bana iftira attılar, eşime karşı hiçbir şiddetim olmamıştır"
Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atay, "Ben böyle bir suç işlemedim. 12 aylık evliliğimiz boyunca eşim bunu hep denedi. Bana iftira attılar, bu iftirayı da devam eden Aile Mahkemesi'ndeki davadan haksız menfaat elde etmek için yaptılar. Eşime karşı hiçbir şiddetim olmamıştır. Beraatımı isterim" şeklinde konuştu.
"Güvenlik görevlileri ve benim çabalarım sayesinde yeniden hayata gelmiştir"
Daha sonra son sözü sorulan sanık, "Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Güvenlik görevlileri ve benim çabalarım sayesinde yeniden hayata gelmiştir. Evliliğimiz süresi boyunca ve sonrasında bu durum devam etmiştir. Beraatımı isterim" ifadelerini kullandı.
Beraatına hükmedildi
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adil Can Atay'ın 'eşi öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Heyet, adli emanette bulunan söz konusu bornozun dosyada delil olarak saklanmasına da hükmetti.
"Şükür ki arkadaşlar bu eziyet bitti, her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı"Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Atay, "Çok şükür ki arkadaşlar bu eziyet bitti, her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı ve bugün beraat ettik. Başka söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İş Adamı Adil Can Atay, Eşi Polen Atay'ı Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Beraat Etti - Son Dakika
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