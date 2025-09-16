Isparta Valiliği: Fuardaki gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı'nda 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı'nda minibüs üzerinde bir kadının dans gösterisi yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

GENÇ KIZ ARACIN ÜSTÜNDEN DANS ETTİ

Modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Öte yandan yaş sınırı olmayan fuara kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldı. Bu etkinlikte, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI

Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü. Etkinlikte yaşanan gürültü ve kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere yol açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Isparta Valiliği tepki çeken görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.