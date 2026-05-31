İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

İsrail ordusu, Lübnan\'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti
31.05.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik bölgedeki Beaufort Sırtı'nı ele geçirdi.

İsrail'in Lübnan'daki yasa dışı işgali genişletirken, dünya sessizliğini koruyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Beaufort Sırtı'nın ele geçirildiğini açıkladı.

"KALEYİ ELE GEÇİRDİK, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Katz açıklamasında, "Başbakan Netanyahu'nun yönlendirmesi ve benim talimatımla, İsrail ordusu Lübnan'daki manevrayı genişletti, Litani Nehri'ni geçti ve Celile topluluklarının savunması ve kuvvetlerimizin güvenliğinin sağlanması açısından en önemli stratejik noktalardan biri olan Beaufort Sırtı'nı ele geçirdi" dedi. 

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Operasyonun gizli yürütüldüğünü belirten İsrailli bakan, ayrıca çatışmaların hala devam ettiğini; Hizbullah'ı zayıflatma ve İsrail'in kuzey sınırını güvence altına alma çabalarının süreceğini vurguladı. İsrail medyası da Beaufort Kalesi üzerinde İsrail bayrağı ve Golani Tugayı bayrağının dalgalandığını gösteren görüntüler yayımladı.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

"IDF BİRKAÇ GÜN ÖNCE BEAUFORT SIRTI VE SALUKİ VADİSİ BÖLGESİNDE BİR OPERASYON BAŞLATTI"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise "IDF, birkaç gün önce Lübnan'daki Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve İsrailli sivillere yönelik doğrudan tehditleri kaldırmak amacıyla bir operasyon başlattı. Operasyon, Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde operasyonel kontrol sağlamaya odaklanırken, aynı zamanda Hizbullah'ı zayıflatmayı ve İran yönlendirmesi altında sırt bölgesinde kurulan terörist altyapıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor" denildi. İsrail ordusu açıklamada, Hizbullah'ın askeri ve muharebe faaliyetlerini Beaufort Sırtı'ndan yönettiğini ve buradan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

İsrail güçlerinin Litani Nehri'ni geçtiği aktarılan açıklamada, "IDF, operasyonlarını nehrin kuzeyindeki Hizbullah hedeflerine doğru genişletmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

MISIR'DAN LÜBNAN'A DESTEK

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahire'nin Lübnan'a dayanışmasını yineledi. Abdelatty, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü ihlalin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Ayrıca Lübnan ordusuna destek mesajı veren Abdelatty, ülkede yalnızca devletin silah bulundurması gerektiğini, Hizbullah dahil hiçbir yapının silahlı olmaması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti
Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:05:43. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.