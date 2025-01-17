İstanbul'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılarından oluşan 42 kişilik şebeke, 5 milyon lira vurgun yaptı.

17.01.2025 10:39
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İstanbul polisi, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp "bankacı", "polis", "hakim" ve "savcı" kılığında dolandırıcılık yapan bir şebekeyi İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kredi tuzağı kuran bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti. Yürütülen çalışmalarda suç ağının sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları temin ettikleri, bu bilgiler ile ağlarına düşürdükleri kurbanları "bankacı", "polis", "hakim" ve "savcı" adı altında arayıp çeşitli aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleri ile vatandaşların hesaplarında bulunan tutarları boşalttıkları tespit edildi. Şebekenin, ele geçirilen paraları yine sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri üçüncü şahısların hesaplarına aktararak milyonlarca lirayı bulan büyük bir vurgun yaptıkları anlaşıldı. Banka hesapları üzerinde yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 36 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" eyleminden toplam 5 milyon 121 bin 661 TL vurgun yaptıkları tespit edildi. Tuzaklarına düşürdükleri kişiler üzerinden büyük bir vurgun gerçekleştiren dolandırıcılık şebekesinin tüm üyeleri tek tek belirlendi. Suç ağının çökertilmesi için 14 Ocak'ta operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin TL para, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silaha ait 37 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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