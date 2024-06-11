İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen 'Kuyu-4' operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 organize suç örgütünün elebaşları ve aranan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 47 kişi tutuklandı.

11.06.2024 11:39
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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan, birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız ile uzun süredir aranan 'Tilki' lakaplı Selim Işık'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "Kuyu-4" adı verile operasyonlar düzenlenmişti.

Geçmişte birçok soruşturmanın merkezinde yer alan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde azmettirici olmakla suçlanan Mert (Orhan) Ünğan başta olmak üzere, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız ile çeşitli suçlardan uzun süredir aranan 'Tilki' lakaplı Selim Işık'ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheli yakalanmıştı.

"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "suçtan elde edilen suç gelirlerini aklamak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda yakalanan 62 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşlarının olduğu şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Mahkemede, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız ile uzun süredir aranan 'Tilki' lakaplı Selim Işık'ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Geri kalan 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

Operasyon:

Söz konusu suç örgütleri, şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu tutuluyordu.

Suç gelirlerini çeşitli sektörlerdeki iş yerlerinde akladıkları anlaşılan elebaşılığını Orhan Ünğan'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyelerinin, Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri, örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan şüpheli E.D'nin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen skunk ve Orta Doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu belirlendi.

Örgüt yöneticilerinden A.N, S.İ, E.Ş, L.T, Ö.A, T.A, M.A.A ve İ.A'nın tüm saha operasyonlarını yönettikleri, Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

Elebaşılığını İbrahim Kurtar'ın yaptığı ve "Kurtar" grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları ve bu kapsamda örgüt yöneticileri S.K, Z.K, E.P, M.T ve M.T'nin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları anlaşıldı.

Uyuşturucu suç örgütü elebaşı Aydın Razaki'nin, Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ekstazinin ise Türkiye'ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi. M.K, E.Y, V.C ve T.D'nin de aralarında olduğu suç örgütünün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve Türkiye'de ele geçirilen 100 bin ekstazi sevkiyatını yaptığı belirlendi.

Elebaşılığını Recep Özyıldız'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Söz konusu operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz malvarlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konulduğu duyurulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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