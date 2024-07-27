İstanbul'da Yediemin Otoparklarında Sahte Evraklarla Hacizli Araç Satışı Yapan Şebeke Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da Yediemin Otoparklarında Sahte Evraklarla Hacizli Araç Satışı Yapan Şebeke Çökertildi

İstanbul merkezli yapılan operasyonda yediemin otoparklarında sahte evraklarla çıkardıkları hacizli araçları satan 27 kişi yakalanırken 49 araç ele geçirildi. Operasyonda, icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlileri de gözaltına alındı. Şebeke, ayrıca bir çobanın üzerine 7 lüks aracı kaydederek dikkat çekmemeye çalıştı.

27.07.2024 12:07
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İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yediemin otoparklarında sahte evraklarla çıkardıkları hacizli araçları satan 27 kişi yakalanırken 49 araç ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlileri de yer aldı. 750 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin ayrıca bir çobanın üzerine 7 lüks aracı da kaydederek dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma" suçları ile çalıntı ve change araçların ele geçirilmesi ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Önceden belirlenen araçların ihalesini yapılmış gibi gösterdiler

Suç örgütü üyelerinin, tescil kayıtlarında haciz ve yakalama şerhi bulunması sebebiyle Türkiye genelinde bulunan otoparklara çekilen özellikle lüks araçların icra müdürlüğü eliyle ihale yapılmış gibi göstererek Türkiye Noterler Birliği'ne resmi yazılar yazıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, yazılan resmi yazılarla noterliğe giderek kendi adlarına tescil ettirdikleri araçları otoparktan çıkarttıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri belirlendi. Örgüt üyeleri daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanıp araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları tespit edildi.

7 aracı çobanın üzerine yaptılar

Yapılan çok yönlü incelemede, 750 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerinin aralarında lüks araçların bulunduğu 7 aracı ise para karşılığı H.I. isimli bir çobanın üzerine yaptığı anlaşıldı.

27 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar neticesinde bu yöntemlerle 53 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 27 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kocaeli ve Kırıkkale illerinde operasyon gerçekleştirildi. İcra müdür yardımcısı O.K, icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlilerinin adreslerine de yönelik de yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların arasında 7 kamu personelinin de bulunduğu da öğrenildi.

Operasyonlarda 31 aracın otoparklardan çıkartılmadan satışı önlenirken, 22 aracın tescil yapılarak satıldığı ve otoparklardan çekiciyle çıkarıldığı tespit edildi. Satılan araçlardan 18 tanesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Aralarında icra müdür yardımcısı O.K.'nın bulunduğu 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yediemin Otoparklarında Sahte Evraklarla Hacizli Araç Satışı Yapan Şebeke Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yediemin Otoparklarında Sahte Evraklarla Hacizli Araç Satışı Yapan Şebeke Çökertildi - Son Dakika
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