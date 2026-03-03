İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi

Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren, öğretmen Z.A. (52) ve öğrenci S.K.'yı (15) bıçaklayarak yaralayan lise öğrencisi F.S.B. (17) tutuklandı. Lise öğrencisinin ilk ifadesi ise kan dondurdu.

FATMA ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, 2 Şubat'ta Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen F.S.B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

"OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE SEVGİLİMDEN AYRILMIŞTIM"

Fatma öğretmeni öldüren F.S.B.'nin ilk ifadesinde anlattıkları tüyler ürpertti. Rojda Altıntaş'ın haberine göre F.S.B., şunları söyledi: "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.

"RASTGELE İLK KİMİ GÖRDÜYSEM ONA SALDIRDIM"

Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatmanur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti.

"YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRDIM"

Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum."