Öğretim görevlisinin aile katliamında yeni ayrıntı ortaya çıktı

İzmir Bornova'da kanser tedavisi gören öğretim görevlisinin kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini ağır yaraladığı, kızı ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar ettiği olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılara göre Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak'ta iddiaya göre, otomobiliyle sokağa gelen Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti. Evde bulunan kayınpederin mermilerden sakındığı ve olayda yara almadığı öğrenildi.

YARALANAN KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan anneanne Dilek Uzelli ile torunu 4 yaşındaki Linda Uzelli ve silahla intihar eden Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOŞANMA DAVASINDAN 1 GÜN ÖNCE KATLİAM

Yusuf Yılmaz'ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu belirtildi. Ayrıca, otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz'ın cenazesinin dün yakınları tarafından teslim alındığı ve cenazenin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP AYAKLARINA ATEŞ ETMİŞ

Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti. Uzelli, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim Linda Yılmaz'ı katleden Yusuf Yılmaz, mahkemenin belirlediği tarihlerde talebi oldukça görebilmekteydi. Son 1 aydır, yani bu hain planı yaptığı dönemde görme talebinde bulunmamıştır. Annem Dilek Uzelli ve yeğenim Linda Yılmaz'ın katili Yusuf Yılmaz hakkında defalarca şikayetlerimiz olmuş, bu şikayetler sonucu uzaklaştırma kararı alınmıştır. Lakin uzaklaştırma kararını dinlemeyen cani tehditlerine devam edip, babamı darp ettiği, ailemizi tehdit ettiği birçok olay gerçekleşmiştir. Tüm mercilere yapmış olduğumuz şikayetlere rağmen yeterli önlem alınmamıştır. Son olarak elektronik kelepçe talebimiz bile reddedilmiştir. Maalesef Yusuf Yılmaz, dün sabah saatlerin planladığı hain saldırıyı gerçekleştirmiş. Annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır. Yapılan yanlış haber ve yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur."

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Öte yandan, Yusuf Yılmaz'ın yakınlarına teslim edilmeyen anneanne ve torununun cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından kız tarafının yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ikindi namazını müteakip Bornova Ata Camii'nde kılınacağı öğrenildi.