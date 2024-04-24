Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı - Son Dakika
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Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı

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Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar kamuoyunda geniş yer bulurken, bir ilginç vaka da İstanbul Kartal'da yaşandı. Kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibi, daireye ait kanalizasyon giderini tıkadı. Yaşananlara isyan eden ve 20 gündür tuvaletlerini kullanamadıklarını belirten Kılıç ailesi, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi.

24.04.2024 11:23  Güncelleme: 11:39
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Kartal'da kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kiracısının dairesine ait kanalizasyon giderini tıkadı. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi. Ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

2 YILDIR AİLENİN EVİNDEN ÇIKMASINI İSTİYOR

Musa Kılıç, eşi Fadime Kılıç ve oğulları ile birlikte 2021 yılından beri Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında kiracı olarak kalıyor. Ev sahipleri İbrahim Yıldırım ise iddiaya göre 2 yıldır Kılıç ailesinin evinden çıkmasını istiyor. Evde aynı zamanda torunlarına da bakan Kılıç çifti, ev sahibinin binanın kanalizasyon giderini binanın giriş katındaki daireden bilinçli olarak tıkadığını öne sürdü. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, ev sahibi ile konuşup sorunun giderilmesini istedi fakat olumlu sonuç alamadı. İddiaya göre ev sahibi sorunu gidermedi ayrıca kiracılarının evinden çıkmasını istedi. Kiracıların ihbarı üzerine binaya İSKİ ekipleri geldi ancak kanalizasyonda herhangi bir sorun olmadığını, problemin ev sahibinin oturduğu daireden kaynaklandığı cevabını verdi. Bunun üzerine Kılıç ailesi ev sahibinden şikayetçi oldu. Kiracıları ile görüşmek istemeyen ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı

"ALT KATIN KAPISINI KİLİTLEDİ HİÇ KİMSEYE BAKTIRMIYOR"

Kiracı Musa Kılıç, 20 günden beri ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz artık. Yani konu komşuda böyle çoluk çocuk tuvalete gidiyoruz. Çocuk rahatsız ateşi var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bizi evden çıkarmak için tuvaletin giderini tıkadı. Kendi tuvaleti de benim tuvaletimden yukarı çıkıyor, yukarıdan basınca. Eve girme şansımız yok 15-20 günden beri. Seçimden bu yana böyle sokaklarda uğraşıp duruyoruz. Torunlarıma da biz bakıyoruz. Anneleri çalışıyor. Babaları yok. Ev sahibi kimseyle görüşmüyor. Karakola gittim 2 sefer karakoldan bir aracı gönderdi polis memuru. Aracı geldi. Aracıyla bir gün akşama kadar bizi burada dolandırdı. Evdeydi, evden dışarı çıkmıyor. Polis memuru telefon ediyor. Telefonda diyor ki 'Ben evde yokum.' Evden telefonla konuşuyor. Dinliyoruz. Böyle bir görevli geldi mi evi terk edip kaçıp gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sağlık sorunumuz var en büyük derdimiz o. İSKİ, 'bizim işimiz değil' dedi. Siz artık Sağlık Bakanlığına müracaat edeceksiniz ya da gidip adliyeye şikâyette bulunacaksınız. Arıza değil kesinlikle. Kendi gideri benim giderime bağlı olduğu için onun tuvaleti üstünde. Ben orta katta oturduğum için alt katın kapısını kilitledi. Hiç kimseye baktırmıyor. Kapıyı açmıyor. 2 aydan beri ev arıyorum. Bütçemize uygun ev bulamadım. Birkaç tane eve bakmaya gittim. 'Ne iş yapıyorsun' dediler. Emekliyim dedim. 'Emekliye göre ev veremem' dedi. Döndü gitti adam şeklinde konuştu.

Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı

"KATTAN TIKANIYOR NORMAL KANALİZASYON GİDERİNDE BİRŞEY YOK"

Musa Kılıç'ın kızı Elif Kılıç ise, Benim oğlum ve ablamın oğullarına annemler bakıyorlar burada. Biz çalışıyoruz çünkü. Burada yaklaşık 3 senedir oturuyorlar. Eve girerken annemler konuşmuşlardı 'bir sene sonra, iki sene sonra çık diyeceksen hiç girmeyelim, tutmayalım' diye. Bir sene sonrasında ama kiralar artınca muhtemelen evden çıkarmak için çıkın evimden diye diretti. İhtar gönderdi kızım oturacak diye. Sonrasında annemler de kabul etmedi haliyle. Kiralarını düzenli olarak ödüyorlar şube üzerinden. Düzenli olarak da artışlarını yapıyorlar. Ama buna rağmen 'çıkın evimden istemiyorum' diyor. Zaten çıkacak durumları yok. Babam emekli maaşıyla çalışıyor. Bir erkek kardeşimin maaşı geçindiriyor evi. Daha önce yine böyle bir tıkanma olayı olmuştu ama o kazaydı. Bilerek yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üst katla alakalıydı. Orada da kiracı vardı. Onu da zorla çıkardı. Sonra kendisi geldi oturuyormuş gibi yapıyor şu anda. Kattan tıkanıyor, normal kanalizasyon giderinde bir şey yok. Ara kat var altta. Onu tıkıyor sanırım. Ondan dolayı burası taşıyor. Daha önce tıkandığında yine alt kattan açmışlardı çünkü. Ya siz yaptırın ya da biz yaptıralım diyoruz.

Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı

"TELEFONLARA ÇIKMIYOR, KAPIYA ÇIKMIYOR"

Adam kendisi muhatap olmuyor. Telefonlara çıkmıyor. Kapıya çıkmıyor. Eşi çıkıyor kapıya, 'Çıkın evimden. Ben para falan istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yaptırmıyorum' diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaşıyoruz. Evde kokudan duramıyoruz. Maskeyle çocuklarla biz de bu şekilde mağduruz. Ablamın büyük çocuğu astım hastası gibi bir şey oldu hastaneden çıkamıyorlar. Her hafta hastanedeler. İyileşemiyorlar. Bu sene okula bile doğru düzgün gidemedi çocuk. İSKİ'den de çağırdık. Alttan kaynaklanmadığını kanalizasyonla ilgisi olmadığını söyledi. Ara katta bir problem olduğunu, oranın açılması gerektiğini söylediler. Fakat ev sahibi anahtar da vermiyor, açtırmıyor da daireyi. Biz de bir şey yapamıyoruz. 2021 yılında girdiler buraya. Şu anda 4 bin lira veriyorlar. Normalde 1200 ile girmişlerdi. Her sene otomatik artırdılar. Devletin istediğinin de üstünde yaptılar ama yine de daha fazlasını istiyor sanırım çıksın diye diye konuştu.

Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
Kaynak: DHA

İstanbul, kiracı, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: acilen emlak bakanlığı kurulmalı devlet kiraya gereğinden fazla zaman istiyene kiranın 10 katı ceza vermeli kiracının rahatsız edene hapis cezası vermeli aynı şekilde ev sahibi mağdur edenlerde en ağır cezaları almalı bu sorunlar eğitimsiz insanların çözebileceği konu değil devlet bu sistemi kurmalı artık 36 3 Yanıtla utku ergün: Neden bahsediyoruz anlamakta zorluk çekiyorum, ev kirası ile geçinen insanlar var, iki yıldır %25 zam kısıtlaması nedir allah aşkına, bunun etkisi 8 yıl daha devam edecek ev sahibi için farkındamısınız, devletin bir tek buna mı gücü yetiyorsa, gitsinler peynir et süt sebze fiyatlarına yapsınlar bu kısıtlamayı yapabiliyorlarsa 17 10 ferhat eser: benmi dedim sana ev kirasıyla geçin diye beni ilgilendirmez nasıl geçirdiğin sözleşmeye uyacaksınız her iki tarafta sözleşmeye uyacak ve ayrıca sözleşme dışında hiç bir kağıt imzalanamaz imzalatılamaz adam ev devlet 25 demisse 25 dir ağlayacaklarsa evlerini kiraya vermeyecekler 10 8 Süleyman kor: o zaman üstelik birde evin tapusunu versin ev sahibi sevinirsin herhalde 9 4
  • Süleyman kor: sanasan kiracı ev sahibi ARKADAŞIM ÇIK DİYORSA ÇIK GİT böyle gerçekten ev sahipleri kendi malıylan rezil oluyoruz 18 7 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: İNSANLARIN HAYVANA DÖNÜŞTÜĞÜ BİR TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ. 12 0 Yanıtla
  • yessami kaynak: 2 Yıldır kiracı çıkmıyor diretiyorsa. Hak etmiş demektir. Herşeye zam gelirken ev sahibini suçlu gibi göstermek normal değil. Birçok kiracı ev sahibine para vermediği gibi evden de çıkmıyor. Ve kanunen Bir yaptirimda söz konusu değil. Kiraya verecek evim Yok ama olsa da bu durumda kiraya vermek bu şartlarda 7 3 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: Bende kiracıyım her şeye serbest piyasa ev ve iş yerlerine kısıtlama bu yanlış TOKİ EMLAK KONUT villa yapıp satacağına siteler yapıp talebi düşürse ev sahibide kiracısını çıkarmak zorunda kalmaz bide ev fiyatları 300 binden 3milyona çıkmış bunun araştırılması lazım 7 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Bunlar Başkanlık rejimine geçtikten sonta, tepe aşağı giden ekonominin sonuçları maalesef. 2 0 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Sende yigenlerine falan söyle denk getirdiği yerde patates etsinler sonrada çıkın en azından içiniz rahat etsin 0 1 Yanıtla

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