Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümü Burdur\'da kutlandı

3.Sayfa

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü, Burdur'da düzenlenen törenle kutlandı.

20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Türklerini Rumların baskı, zulüm ve katliamlarından kurtarmak, adaya barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Harekatı düzenlenmişti.

Harekatın sonucunda, Türk toplumunun hakları ve güvenliği teminat altına alınmış, adaya barış ve huzur gelmişti. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Biz aslında savaş için değil, Türklere de Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz" sözleri, harekatın amacını tüm dünyaya ilan etmişti. Bu önemli olayın 50. yılı, Burdur'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program, Atatürk büstüne çelenk sunulurken saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirtmek üzere yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önemi ve sonuçları vurgulandı. Konuşmalarda, harekatın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve güvenliği açısından taşıdığı kritik rol anlatıldı.

Törenin ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın anısına hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi. Sergide, harekatın çeşitli aşamalarını ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlukları belgeleyen fotoğraflar yer aldı. Program, Gaziler Derneği'nde düzenlenen ikramla sona erdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "Bundan 50 yıl önce Yunanistan'ın maşası Makarios ve onun kurduğu Eoka Örgütü, Nikos Sampson ve Grivas tarafından Akdeniz'in incisi Kıbrıs adasını kan gölüne çevirmişler, oradaki soydaşlarımıza her türlü zalimliği yapmışlardır. Bu mezalime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalmamış 20 Temmuz 1974 sabahı kahraman Türk ordusu adaya havadan ve denizden müdahale etmiş, 498 şehit vererek adadaki soydaşlarımızı kurtarmıştır. Kahraman Kıbrıs gazileri 50 sene önce Kıbrıs'ta canınızı ortaya koyarak fedakarca ve cesaretle savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladınız. Kıbrıs Türkü'nün lideri Rauf Raif Denktaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kale taşları oldunuz. Bugün Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız, huzur içinde yaşamaktadır. Ne mutlu bizlere ki 50 yıl önceki savaşın yıldönümünü kutlama mutluluğunu yaşamaktayız. Şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler dilerim" dedi. - BURDUR