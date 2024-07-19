Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibinin, bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibinin, bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibinin, bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kiracısını tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olan ev sahibi Mehmet İ.'nin, bahçede boru değiştirdiğini söyleyip, birkaç gündür kaçak kazı yaptığı belirlendi. Kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Şikayet üzerine jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.07.2024 15:28
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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kiracısının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ev sahibi Mehmet İ.'nin, bahçede boru değiştirdiğini söyleyip, birkaç gündür kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı. Mehmet İ. ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Mehmet İ., Mazı köyünde ev satın aldı. Mehmet İ., evinde kiracı olarak oturan Servet Doğan'dan çıkmasını istedi. Sözleşmesi devam eden Doğan, ev sahibine olumsuz cevap verdi. Birkaç gündür kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Bunun üzerine Servet Doğan, ev sahibini jandarmaya şikayet etti. Jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Nevşehir, Ürgüp, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibinin, bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

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