Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu - Son Dakika
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Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için hayatını bırakıp Mardin'e taşındığını iddia eden Fatma Kovan, bir süre sonra beşik kertmesi yapılmak istenen 1 yaşındaki kızını da alarak oradan kaçtı. Ardından Kovan, yaklaşık 55 milyon liralık malından oldu. Hukuk mücadelesi başlatan Kovan adalete güvendiğini söyleyerek savaşına devam edeceğini ifade etti.

19.04.2025 13:02  Güncelleme: 15:14
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İddiaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan (34), 2019 yılında internette A.K. ile (45) tanıştı. Bir süre görüşen çift dini nikah kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşındı. Bu süreçte Kovan iddiaya göre, sevgilisinin kadınlar çalışmaz düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında dairesini kredi çekemediğini söyleyen A.K.'ye veren Kovan bu malından da oldu.

"1 YAŞINDAKİ KIZIMI BEŞİK KERTİĞİ YAPMAK İSTEDİ"

Mardin'de yaşadığı süre içinde çiftin, bir kızı dünyaya geldi. Kovan, iddiaya göre bir gün kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince çılgına döndü. Bunun üzerine Fatma Kovan, kızını alarak oradan kaçtı. İddiaya göre A.K., bir süre önce Kovan'a ait olan vekaletini aldığı villayı da dayısının üzerine geçirdi. Ardından mallarını geri alamayan Kovan, A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ve yaklaşık 55 milyon liralık malını geri almak için de hukuk mücadelesi başlattı.

İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu

"KIZIMI ALIP KAÇTIM"

A.K. ile 2019 yılının sonunda internetten tanıştıklarını ve 2023 yılının sonunda ayrıldıklarını söyleyen Kovan, "Ayrıldıktan sonra mal varlığımı elimden aldı. Ayrılma sebebimiz benim 1 yaşında kızımı beşik kertiği yapmak istemelerine tepkisiz kalması ve bunu kabul etmesi. Ve benim bu konuda duyarsız kalmamı istemesi. Kendisi Mardin Derikkayacık köyünde yaşıyor. Kendi gelinleri yengeleri oluyor. Kızımı beşik kertiği yaptığını söyledi bana. Ben de bu durumu ona anlattığımda ağzımı kapatmamı söyledi. Beni susturmaya çalıştı. Ben kızımı oradan alıp kaçtım" dedi.

"BANA ARSAMI SATTIRDI"

A.K.'yi tanımadan önce de Bodrum Mumcular'da restoranı ve daireleri olduğunu iddia eden Kovan, "Bizim şu anda hukuksal sürecimiz de devam etmekte. Manevi tazminat davasını da kazandım. Benim hayatımda hiç yok zaten benim restoranım, dairem ve daha önce edindiğim gayrimenkullerim vardı. Milas'ta bir arsam vardı. Dedemden kalan vardı. Denizli'den gelen mal varlığım vardı. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler'de imarlı arsam ve villam. Ben dairemi 2017 yılında peşin parayla satın aldım. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra bana restoranımı önce kapattırdı. Bizim kültürümüzde kadınlar çalışmaz evde oturur dediği için restoranımı kapattık. Ardından bana ÇKS'den kredi çekeceğini, Bodrum'da malı olmadığı için kendisine kredi vermediğini söyledi. Ben de ona emanet dairemi verdi. Sonrasında bana dairemi geri vermedi. Bir süre sonra bana Mardin'e gidiyoruz geliyoruz onca yolu çekiyoruz diyerek bana arsamı sattırdı. Arsamı sattığım gün hesabına 4 milyon lira para girdi. Ben arsamın parasını onun hesabına yatırdım. Araba alması için. Bu şahıs da lüks bir araç aldı" diye konuştu.

"ORADA 3.5 YIL KALDIM, 4 HANELİ BİR KÖYDE YAŞADIM"

Sevgilisinin anne ve babasına bakmak için Mardin'e gittiğini öne süren Kovan, "Kendi Bodrum'daki rahatımı bıraktım. Oradaki gibi giyindim. Oradaki kültüre ayak uydurdum. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Vicdan olarak yaptım. Onlara baktım. Çünkü çok onlar çok yaşlılardı. Orada 3.5 yıl kaldım. 4 haneli bir köyde yaşadım. Ve bu şahsın bütün aile de benim evime gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.

İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu

"ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞADIK"

Kardeşini kaybettiği süre zarfında çok zor günler yaşadığını söyleyen Duran, "Üçüncü şahıslar bunu aradığında neden böyle bir şey yaptığı sorduğunda kucağında çocukla bana geri dönecek. Ben o yüzden onun mallarını aldım. Yani tamamen hırsından aldı. Ayrıca villamı da ayrıldıktan sonra vekaletle geçirdi. Bu vekaleti de ben ona 2021 yılında karaciğer rahatsızlığından kaybettiğim kardeşimin nakiliyle ilgili olan gerekli olan bir para vardı. Onun için bu vekaleti ona vermiştim. O zaman da pandemi dönemiydi. Ben sonra bu vekaleti unuttum. Çok zor bir dönem yaşadık. Gencecik kardeşimi kaybettik. Bu beyefendi hiç unutmayıp ondan ayrıldıktan sonra da aynı ay içerisinde 2-3 gün aralıklarla verdiğim vekaletle villamı dayısının ismine geçirmiştir. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen. Mahkeme mallara tedbir koydu" dedi.

"BEN KIZIMI ALIP ORADAN ALIP KAÇTIĞIM İÇİN BUNU YAPTI"

A.K.'nin çevresini aramaya devam ettiğini iddia eden Kovan, "Benim üzerime baskı kurmaya benim çevremi aramaya devam ediyor. Şu anda uzaklaştırma kararı var. Ben ona ne zaman iyi niyetimi söylesem kızımla ilgili aynı tavrı sergiledi" dedi.

Toplamda yaklaşık 55 milyon liralık mal varlığını kaybettiğini öne süren Kovan, "Bu ülkede adalet var. Adalete güveniyorum. Ben kızımı alıp oradan alıp kaçtığım için bunu yaptı. Benim mücadelem devam edecek. Benim bu mallarımın belgeleri var, kimse bu devleti yanıltamaz" diye konuştu.

Uğruna Bodrum\'dan Mardin\'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
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Kaynak: İHA

3-sayfa, Mardin, Bodrum, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
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