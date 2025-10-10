Komşu çift ile kızlarının öldürülmesi davasında yeniden yargılanan sanığa \'tahrik\' indirimli 18 yıl hapis

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç (69), istinaf mahkemesinde yeniden yargılandı. Daha önce Yahya Köşek'i kasten öldürmekten yargılanıp, 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından bozulan Ali İhsan Kılıç, bu kez aynı suç ve indirim gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 10 Haziran 2022'de Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş edip, yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.

AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', ağabeyi Mehmet Kılıç içinse 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CEZA YAĞDI

Filiz Topaloğlu hakkında da Mehmet Kılıç'ı 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mevcut dosya ile birleştirildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı tehditten 4 yıl, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'Silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan istenen cezadan beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Şikayetçi-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.

KARAR, İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Savcı, sanık Mehmet Kılıç'a verilen beraate itiraz edip, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme başkanı, Mehmet Kılıç için ilk derece mahkemenin verdiği cezayı değiştirmezken; Ali İhsan Kılıç için Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin verilen müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldüğünü açıkladı. Ali İhsan Kılıç için verilen diğer cezaların ise ilk derece mahkemesiyle aynı olduğunu belirtti.

SANIKLARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

İstinafın ardından avukatların itirazları sonrası dosya Yargıtay'a taşındı. Öte yandan sanıklardan Mehmet Kılıç, geçen günlerde hayatını kaybetti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıkların şeker hastalığı ve bundan kaynaklanan kolay sinirlenme özelliklerinin cezai ehliyetlerine bir etkisinin bulunmadığı gibi akıl sağlıklarının yerinde olmadığına dair de somut tıbbi delil sunulmadığının altını çizdi.

'EKSİK CEZA' KARARI

Yargıtay, Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası alan sanık Ali İhsan Kılıç hakkındaki hükmü bozdu. Kararda, sanığa eksik ceza verildiği ve bu durumun hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Yargıtay, sanık Mehmet Kılıç'a Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan verilen beraat kararının da hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. Diğer kararları onayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, söz konusu nedenlerden ötürü dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'ne gönderdi.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Dün görülen duruşmaya sanık Ali İhsan Kılıç SEGBİS ile katıldı. Ayrıca duruşmada olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları yer aldı. Savunmasını yapan sanık Ali İhsan Kılıç, "Ben yatalak bir hastayım, olayın olmasına sebebiyet veren Filiz Topaloğlu'dur. Ben eğer cezaevinde ölürsem, sorumlusu kendisidir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanık Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Daha sonra sanığın, eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği kabul edilerek indirim yapıldı ve 18 yıl hapis cezası hükmedildi.