Kozlu\'da Bıçaklama Olayına Müebbet Cezası

05.03.2026 13:52
Zonguldak'ta 'Eşime neden baktın?' diyerek tartışan genci bıçaklayan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Eşime neden baktın" diyen genci bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kozlu ilçesinde geçen yıl 13 Aralık günü meydana gelen olayda bir tekel büfenin önünde bekleyen Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" diyen Murat Yangun arasında çıkan tartışma büyüdü. Çevredekilerin araya girdiği olayda Cem Ç.'nin bıçakla saldırdığı Yangun kaldırıldığı hastanede kaybetti. Büfe işletmecisi Hami G. ise yaralandı. 8 ayrı suç kaydı bulunan Cem Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olayda ölen Murat Yangun'un ailesinin avukatı, tutuklu sanık Cem Ç.'nin acıma duygusu olmadan eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bu sebeple kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Avukatının karşı tarafın baskısı nedeniyle davadan çekildiğini söyleyen tutuklu sanık Cem Ç. "Mahkemenin adaletine sığınıyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cem Ç.'ye Murat Yangun'a yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Hami G.'ye yönelik eylemi nedeniyle 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Cem Ç.'nin cezası hakkında indirim uygulanmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Kozlu, Suç, Son Dakika

