3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı

"Mahzen-12" operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlarla ilgili şu detayları paylaştı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Van, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İran üzerinden gelen düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize geçişini sağlamaya çalışarak göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; internet üzerinden araç satış ilanı vererek, kendileri ile iletişime geçen vatandaşlardan para toplamak suretiyle bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › 3.Sayfa › 3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı - Son Dakika
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, hamile olduğunu duyurduktan sonra yaptığı açıklamada kullandığı ilaçlar nedeniyle bebeğini düşürdüğünü söyledi. Yunus Emre ise bu haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.
Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları için kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı an cep telefonu ile kaydedildi. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.
Safranbolu ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan Recep Hamleci, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından A.S. polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Burdur'da bir otomobil, boş araziye bırakıldıktan sonra çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyerek otomobilin tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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