Manisa'da Engelli Asansörü Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Engelli Asansörü Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı

Manisa\'da Engelli Asansörü Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörü, aşırı yüke dayanamayarak zemine çakıldı. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
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Manisa'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörünün aşırı yüke dayanamayıp yaklaşık 10 metreden zemine çakılması sonucu asansör içerisinde bulunan 1'li engelli 4 kişi yaralandı.

Olay, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi 327 sokak üzerinde bulunan Enes Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki engelli şahıs Talat Kırkulak, misafirliğe gelen Suat Kaya (59), Güllü Kaya (59) ve Iraz Kaya (71) ile birlikte 3 katlı binanın 3. katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi. Asansöre binen 4 şahıs ve yanlarında bulunan yüklerin ağır gelmesine dayanamayan asansör, zemine yaklaşık 10 metre kala büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 şahsa yardım ederken, bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve bir kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, engelli şahıs Talat Kırkulak'a ait olduğu ve Kırkulak'ın ikametine inip çıkması için kullandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Engelli Asansörü Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Engelli Asansörü Kaza Yaptı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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