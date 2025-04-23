6.2\'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu

Yılmaz Tıska :

her ne olursa her ne yaşanırsa yaşansın bizim ülkenin insanı gibi olmadık absürt işler yapan,fırsata çevrilmemesi gereken krizi fırsatlara çevirip kendi adına fırsatçı koyduran,17 şubat depreminde birlik beraberlik içinde olup sonrasında kiralara zam yapan, insanların sefil yaşamalarına sepep olan bir ülke haline geldik, amerkanın başına böyle bir olay geldiğinde amerikaya beddua eden ama aslında o edilen bedduanında kendi başımıza geldiğini anlayamayan afsalası zayıf bir toplum haline geldik yazık