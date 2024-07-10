MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında - Son Dakika
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MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında

Kara para aklama soruşturması kapsamında 'Kuyu-8' operasyonlarında gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Operasyonlarda el konulan bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve sağlık standardına uygunluğu bulunmayan çeşitli medikal cihazlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltına alındı.

10.07.2024 16:41
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MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında

Kara para aklama soruşturması kapsamında "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltı sayısı 61'e yükseldi

Operasyonlarda el konulan bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve sağlık standardına uygunluğu bulunmayan çeşitli medikal cihazlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi

İSTANBUL - Kara para aklama soruşturması çerçevesinde sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 61'e yükseldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yetkilendirilen ve rüşvet aldığı belirlenen bir vergi müfettişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Firari 7 kişi daha yakalandı

Savcılık soruşturmasına göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik "Kuyu-8" adı verilen operasyonların devamında firari 7 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli sayısı 61'e yükseldi.

MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltına alındı

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yetkilendirilen ve vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin de olduğu öğrenildi. Balıkesir'de bir otelde tatil sırasında yakalanan vergi müfettişinin, şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili zanlı Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istemesi hususu tape kayıtlarıyla tespit edildi. Söz konusu vergi müfettişi "rüşvet" suçundan gözaltına alınırken, tüm mal varlığına tedbiren el konuldu.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sergilenmişti. Söz konusu sergide, lüks araçların yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı anlaşılan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama, sıkılaştırma cihazı ve buhar makinesi gibi birtakım cihaz ile kayıtdışı ilaç ve bakım ürünleri yer almıştı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MASAK'ın 'kara para' soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında - Son Dakika
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