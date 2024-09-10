Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı - Son Dakika
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Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

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Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanırken Narin'in mezarı başında ağıt yakan akrabasının sözleri kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerdeki kadının ''Havin'ime de böyle kıydılar'' diyerek ağıt yakması dikkat çekti.

10.09.2024 17:44  Güncelleme: 17:51
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Tüm Türkiye'nin günlerce güzel bir haber beklediği Narin'den acı haber geldi. 19 gün sonra bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında, aile üyeleri olmak üzere çok sayıda akraba gözaltında. Narin cinayetinde sır perdesi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra yavaş yavaş aralanırken sosyal medyaya düşen görüntüler kafalarda yeni bir soru işareti oluşturdu.

AMCA TUTUKLU BİRİNCİ DERECE AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak şahıslar için ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltıları 1 gün daha uzatılmış oldu.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle birlikte Narin cinayetinde sır perdesi aralanırken sosyal medyaya düşen yeni görüntüler gündem oldu. Öldürüldüğü köyde toprağa verilen Narin'in mezarı başında bekleyen bir akrabasının, " Havin'ime de böyle kıydılar" diyerek ağıt yakması dikkat çekti.

Narin\'in mezarı başındaki akrabası \'Havin\'ime de böyle kıydılar\' diyerek ağıt yaktı

3-sayfa, Toplum, Havin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram ÖZSOY: 1 gunluk yas ilan etmek icin ne bekliyorsunuz 45 32 Yanıtla
  • sehmus fatih: Ne varsa kamuyla paylaşılmalı herşey ortaya dökülmeli 48 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu tür cinayet isleyenlerin mal varliklarinada el konsun bi disbut insanin köyü yonetmesi engellenmiş olur diye düşünüyorum 44 2 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: dedim ben gerıde kalan olenlerınde arastırılması gerek diye bu adamların ılk degıldır bence tiplere baksana 25 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bu gundilerden hersey beklenir butun köy arastirilsin 18 2 Yanıtla

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