PAÜ bu dönem 7690 mezununu kariyer hayatlarına uğurladı

3.Sayfa

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından 10-13 Haziran tarihleri arasında PAÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenleri ile 7 bin 690 mezun kariyer hayatlarına uğurlandı.

TBMM 29. Dönem Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı, Kosova Milletvekili Fidan Brina Jilta, Denizli il protokolünü bir araya getiren PAÜ Genel Mezuniyet Töreni ile başlayan ve dört gün süren mezuniyet törenlerinin bu yılki mottosu 'Çift Ddiploma' olarak belirlendi. 2023-2024 yılında PAÜ'den mezun olacak öğrenciler için düzenlenen Genel Mezuniyet Töreni ile başlayan tören programları başta Filistin olmak üzere Ukrayna, Doğu Türkistan gibi savaş olan coğrafyalarda yaşayıp mezuniyet sevincine erişemeyen, hayatını kaybeden öğrencilerin anısına mezun öğrencilere, mezuniyet belgelerine ek olarak ikinci bir diploma daha verildi.

Türkiye'de yalnızca Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan ve mezuniyet töreninde, Rektör Kutluhan'ın eşliğinde Tıp Fakültesi birincisi Dr. Kevser Sayın tarafından okunan ikinci diplomada özetle: 'Bir diploma kendim için alırken bir diploma da Filistin'de soykırımı, Ukrayna'da savaşı ve Doğu Türkistan'da kültürel zulmü yaşayan kardeşlerim arkadaşlarım için alıyorum' ifadelerini yer aldı. Manifestonun okunması esnasında "Çift Diploma" ve "Mezuniyet Manifestosunun" anlamını açıklayan beyitler ise ekranda yer aldı.

Genel mezuniyet törenlerinde "Çift Diploma"ya vurgu yapan Rektör Kutluhan, bu mezuniyet törenin mottosu olan 'Çift Diploma'nın öğrenci toplulukları ile birlikte belirlendiğine dikkat çekti. "Bir diploma kendim için alırken bir diplomada Filistin'de soykırımı Ukrayna'da savaşı ve Doğu Türkistan'da kültürel zulmü yaşayan kardeşlerim, arkadaşlarım için alıyorum" diyerek dünyaya mesaj veren PAÜ öğrencilerine teşekkür etti. Dört gün süren törenlerde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan; Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin mezuniyet törenlerine katıldı.

"Aile hekimi olarak çalışmak da kutsaldır, uzman olmak da."

Rektör Kutluhan Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada kısaca şunları kaydetti: "Tıp Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi'nin gözbebeğidir, aynı zamanda en önde giden fakültesidir. Öncelikle yapmış oldukları eğitim modeli ile Türkiye'ye örnek oldukları gibi bence dünyaya örnek olacak tarzda da ilerlemektedir. Bu da Tıp Fakülte'mizin tüm fakültelerden önce akreditasyonunu getirdi. 2011 yılında akredite olan Tıp Fakülte'miz şu anda da akreditasyonun devamını aldığı için ben her bir hocamıza her bir idari çalışanımıza çok teşekkür ederim. Tıp Fakültesinden mezun olarak sağlık kervanına katıldığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aile hekimi olarak çalışmak da kutsaldır, uzman olmak da. Ancak bunu sağlamak sizin elinizde. Öncelik hastaya zarar vermemektir. Sağlık alanında teknolojik gelişmeleri takip etmenizde yarar var. Artık; Teletıp, Whatsapp muayenesi, çevrim içi muayene gibi uygulamalar doktorların dünyasına yer almaya başladı."

60 yaşında üçüncü üniversitesini bitirdi

Pamukkale Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri çeşitli mezun hikayelerine tanıklık etti. Bu hikayelerin kimisi hayret uyandırırken kimisi de duygulandırdı. Bu hikayelerden birisi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan ve törene torunu ile katılan 60 yaşındaki Faruk Aysal'ındı.

Emekli olan ve iş hayatında uzun yıllar yönetici olarak görev yapan Faruk Aysal verdiği röportajda duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Bu üçüncü üniversite mezuniyetim olacak. Gençlere faydamız olur, belki soranlara cevap veririz diye. Daha önce Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptım. Bu üçüncüsü de Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi oldu. Dördüncü üniversitede ise Tarih Bölümünde okumak istiyorum."

Mezuniyet Belgesini Annesi Aldı

Mezuniyetlerde yer alan duygu yüklü an ise 2023 yılı Aralık ayında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ünlü Demirbaş'ın annesi oldu. Cübbe giyerek, kızının adına mezuniyet belgesini alan Hatice Demirbaş; Azra'nın arkadaşları ve hocaları ile duygusal anlar yaşadı.

PAÜ'lü Akademisyenler ve Öğrenciler Filistin'i Unutmadı

PAÜ, 7 Ekim 2023'ten bu yana başta Gazze şeridi olmak üzere Filistin soykırıma uğrayan Filistinlilere destek olmak amacıyla pek çok etkinlik gerçekleştirerek, mezuniyet manifestosuna imza atan PAÜ ailesi mezuniyette de Filistinlileri, Doğu Türkistanlıları unutmadı. Birçok fakülte ve meslek yüksek okulundan mezun olan Filistinli öğrenciler Türk Bayrağı ile Filistin Bayrağını açarak törenlerde yer aldı. Özellikle, Denizli Sosyal Bilimler MYO akademisyenleri mezuniyet töreninde Türk Bayrağı ile Filistin Bayrağı; öğrencileri ise pankart açarak Filistin'de yaşan soykırımı reddettiklerini tüm dünyaya gösterdiler.

4 gün süren mezuniyet törenleri, öğrencilerin ve ailelerinin coşkusu ve heyecanı ile gerçekleşen törenlerle sona erdi. 18 fakülteden ve 17 meslek yüksekokulundan toplam 7690 öğrenci kariyer yolculuğuna uğurlandı. Mezuniyet törenleri sonrasında, öğrencilerin ve ailelerinin eğitim-öğretim hayatları ile geleceğe yönelik beklentileri hakkında röportajlar gerçekleştirildi. - DENİZLİ