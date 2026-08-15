Salihli'de Gaz Dolum Tesisinde Patlama: 2 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tesiste patlama yaşandı. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve ilgili ekip sevk edildi. Zaman zaman şiddetli patlamaların meydana geldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda işçilerden Servet Ekiz ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

VALİ OLAY YERİNDE

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde meydana gelen tüp patlaması ve yangının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Özkan, yangının tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

"YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Vali Özkan yaptığı açıklamada "Öncelikle Salihli ilçemize çok geçmiş olsun. Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangından ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız etkilendi. Onlar Devlet Hastanesi'nde. Onların çok ciddi bir hayati tehlikesi yok. Uzaktan bir etkilenme söz konusu. Ancak 2 kişinin de içeride kaldığına yönelik çevreden gelen beyanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan

"2 VATANDAŞIMIZ İÇERİDE"

Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçağıyla ilgili tedbirler hem de diğer bütün teknik tedbirler sürdürülüyor. Dolayısıyla orası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda. Aynı zamanda bütün bilgiler ve deliller, teknik olarak ve hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Temennimiz, bu tür vakalardan ve hadiselerden uzak durmak. Bu konularla ilgili her türlü tedbirin olay öncesinden en üst seviyede alınması gerekiyor. Olay sonrasında da şu anda bütün ilgili birimlerimiz süreci takip ediyor. 2 vatandaşımızın içeride olduğu ve bunlarla ilgili yüksek derecede endişemiz devam ediyor. Bunu takip ediyoruz" dedi.