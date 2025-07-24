Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama
24.07.2025 20:06
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Samsun merkezli 16 ildeki operasyonda 5.3 milyon lira dolandırıcılık yapan 10 kişi tutuklandı.

Samsun merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini banka müşteri temsilcisi gibi tanıtarak vatandaşları 5 milyon 300 bin lira dolandıran 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Samsun merkezli İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diya6rbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 şahsın yakalanmasına yönelik 30 adreste arama yapıldı. Yapılan atamalarda 25 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyale ve iki adet av tüfeğine el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka müşteri temsilcisi veya genel müdürlük görevlisi olarak tanıttıkları, "Sağlık sigortası hakkınız var, bir yıldır kullanmadığınız için para iadesi yapılacak" yalanıyla kişisel bilgilerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerine ulaşıp banka hesaplarına erişim sağladıkları, mağdurlar adına kredi çektikleri veya mevcut hesap bakiyelerini kullanarak başka hesaplara toplam 5 milyon 300 bin TL aktardıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İskenderun ve Urfa'da yakalanan 2 kişi ile Bursa'da yakalanan 2 kişi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Samsun'da adliyeye sevk edilen 6 kişi de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

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