Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Instagram'da sahte kadın kıyafeti ilanlarıyla 300 bin TL dolandıran 4 kişi adliyeye sevk edildi.

21.02.2025 18:49
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Instagram'dan kadın kıyafeti ilanı ile dolandırıcılıktan 4 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da merkezli 12 ilde polis tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şebekeye darbe vurdu.

Şüpheliler, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satış ilanları verdiler. Dolandırıcılar, ürün siparişi veren müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü. İade veya sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiler. Bu yöntemle 18 vatandaşı toplam 300 bin TL dolandıran şebeke, Samsun polisinin çalışmasıyla tek tek tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde Salı sabahı 26 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi Ancak asıl dikkat çeken detay ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL'lik işlem gerçekleştiği tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 13 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.Z., M.A., Ö.T. ve Ş.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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