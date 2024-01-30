Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

İstanbul Sarıyer'de iddiaya göre, bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başkasının masasında gören şahıs dehşet saçtı. Silahını çeken saldırgan, kadının masasında oturan 2 genci vurdu. Gençlerden biri ölürken, diğeri de ağır yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü.

KADININ MASADA OTURDUĞUNU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Gece saatlerinde Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir süredir gazinoya gelen Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.

ÇIKAN TARTIŞMADA 2 GENCİ KURŞUNLADI

Burcu S. ile tartışan Yusuf H.'nin arasına masada oturan 22 yaşındaki Y.D. ile 28 yaşındaki Ömer Danış girdi. Silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Ömer Danış göğsünden, Y.D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı.Saldırgan, gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

GÖĞSÜNE İSABET EDEN MERMİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Y.D.'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ömer Danış'in cenazesi Arnavutköy'de cenaze namazının kılınmasının ardından uçakla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi.

Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.