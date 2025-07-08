Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için Ersan Camii'nde tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından 24 yaşındaki şehidin cenazesi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde gözyaşları arasında defnedildi.
Cenaze törenine şehidin yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından şehidin babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafı takdim edildi.
Öte yandan şehidin annesi, tören sırasında görüştüğü Bakan Uraloğlu vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Kürtçe konuşan şehit annesi, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi. Uraloğlu'nun, sözlerinin bitmesinin ardından şehit Uyanık'ın annesinin elini öptüğü görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehit Celalettin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi - Son Dakika
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