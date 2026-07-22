Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı - Son Dakika
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Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı

Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı
22.07.2026 13:52
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Ankara'da bir adam, sevgilisinin dükkanını ve arabasını ateşe verdi, sonra pompalı tüfekle ateş açtı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının hem dükkanını hem arabasını yaktı. Arabayı yaktıktan sonra pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs gözaltına alındı.

HEM DÜKKANINI HEM ARABASINI YAKTI

Skandal olay, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde H.H.G. isimli şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ö. isimli kadının önce dükkanını, sonra evinin önündeki arabayı yaktı. H.H.G., araba yanarken elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı

JANDARMA İKNA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultan H.H.G.'nin jandarma ekiplerince ikna edilerek silahı bıraktığı iddia edildi. H.H.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, dükkanın ise sadece girişinde hasar olduğu görüldü.

Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı

"POMPALI TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAMIŞ AMA ZARAR VERMEMİŞ"

Olay yerinde seyyar satıcılık yapan Arif Çoraklı, "Ben görmedim ama sabah 5 buçukta aracın sahibinin kendisinin yaktığını söylüyorlar. Bu binada oturuyormuş. Pompalı tüfek de varmış. Onu kendi boğazına dayamış ama zarar vermemiş. Aracı yakmış, arabayı adam yakmış diyorlar ama araba kadının mı adamın mı orasını bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı
Kaynak: İHA

Jandarma, Altındağ, Güvenlik, Olaylar, Ankara, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinin Dükkanını ve Arabasını Yaktı - Son Dakika

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