Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyet tarafından gözaltına alınan çift, İstanbul'da bulunan emniyet birimlerine getirildi.

09.07.2024 09:15  Güncelleme: 09:36
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"

Daha önce yaptığı " Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" sözleriyle geniş yankı uyandıran Neslim Güngen'in fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmadan dolayı işleri sıkıntıya girmişti. Güngen, cezaevindeki Polat'la irtibatını koparmamış ve sık sık aldığı haberleri de takipçileriyle paylaşmıştı. Zor günler geçiren Güngen, bu süreçte eşinin de kendisini bir eskortla aldattığını öğrenmiş ve her şeyi ifşa etmişti.

Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

1986 yılında doğan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor. Güngen'in birçok şehirde güzellik merkezleri bulunuyor.

127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konmuştu.

Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mükerrem Kılıç: Bunların paralarla enflasyonu düzeltecekler gibi 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bi siz eksiktiniz oda oldu enflasyon düşer artık 7 1 Yanıtla
  • Murat: Nerede işe yaramaz var ise güzelim ülkede FENOMEN olmuş.!! Oturup düşünmek lazım 7 0 Yanıtla
  • ferhat eser: sektörcülere bak sen siz necisiniz birader hayırdır ne sektörü unmu satıyosun bakliyatçımısın yoksa karpuzcumusun 0 0 Yanıtla

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