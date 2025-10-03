Suriye'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri'deki Suçları - Son Dakika
Suriye'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri'deki Suçları

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri\'deki Suçları
03.10.2025 11:07  Güncelleme: 13:53
Suriye\'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri\'deki Suçları
Binali Aslan'ı öldüren ailenin Gaziantep'teki görüntüleri ortaya çıktı, operasyonla 8 üye ölü bulundu.

MİT'in operasyon yaptığı DEAŞ'li ailenin görüntüleri ortaya çıktı. 5 Temmuz'da Fransa plakalı araçla jandarmadan kaçarken kaza yapan aile, jandarma ekiplerine saldırmış.

KAZA YAPIP JANDARMAYA SALDIRMIŞLAR

Fransa ve Türkiye vatandaşı olan ailenin aslen Kayserili olduğu, 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye dönüp Gaziantep'te bir türbenin yanında karavanda yaşadıkları, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan araçla kaza yaptıkları ve kaza sonrası jandarmaya saldırdığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi. Ailenin ölen çocuklarını kimseye bildirmeden gömdükleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

MİT DEVREYE GİRDİ

21 Eylül 2025'te, Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali Aslan'ın yanına gelen 2 kişi, aileleriyle birlikte Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı. Ailesi tarafından kayıp başvurusunun yapılmasının ardından yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi. Araç içindeki şüphelilerin yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince MİT ve Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi.

14 KİŞİLİK AİLEDEN 8'İ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden 8'i ölü olarak ele geçirildi. Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

Suriye'deki çatışma bölgeleriyle ve DEAŞ'la irtibatlı olan ailenin 8 üyesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadıkları belirlendi. Ailenin Gaziantep'te yaptıkları kaza sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI GÖMMÜŞLER

Jandarmaya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12 yaşlarında çocuk cesedi bulundu. Cesetten alınan numunelerden cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi. Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği de öğrenildi. Nakliyeci Aslan'ı öldüren ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin ise sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Suriye'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri'deki Suçları

24 saat son dakika haber yayını
Suriye'de Ölü Ele Geçirilen Aile ve Kayseri'deki Suçları
