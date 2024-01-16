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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis, savcı ve banka veya kredi kurumları çalışanı' olarak tanıtan ve sahte sigorta sitesi kurarak vatandaşları 5 milyon 885 bin lira dolandırdığı tespit edilen 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, mağdurları dolandırmak için hesaplarına yanlışlıkla para gönderildiği gibi aldatıcı bilgiler vererek internet bankacılığıyla bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarına başkaları tarafından para gönderilmesini sağladıkları belirlendi. Operasyon sonucunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2024 - 18:55,
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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis, savcı ve banka veya kredi kurumları çalışanı' olarak tanıtıp sahte sigorta sitesi kurarak vatandaşları 5 milyon 885 bin lira dolandırdığı tespit edilen 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 71 şüphelinin farklı yöntemlerle ve örgütlü olarak 'nitelikli dolandırıcılık' eylemlerinde bulunduğu, vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı, banka veya kredi kurumları çalışanı olduğunu söyledikleri belirlendi. Mağdurlara, hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği gibi aldatıcı bilgiler verdiği tespit edilen şüphelilerin ayrıca ikna ettikleri vatandaşların internet bankacılığıyla bilgilerini ele geçirip çeşitli yönlendirmeler yaptıkları, hesaplarında bulunan paraları kendileriyle çalışan hesap sahiplerinin hesaplarına "havale" ve "EFT" yapılmasını sağladıkları da belirlendi. İnternet üzerinden sahte trafik sigortası sitesi oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, trafik sigortası yaptırmak isteyen mağdurlara ödeme bilgisi olarak örgütün belli bir komisyon karşılığında temin ettiği üçüncü kişilere ait banka bilgilerini verdikleri, bu şekilde hesaplara gelen tutarları saha elemanları aracılığıyla ATM veya şubeden çektikleri de tespit edildi.

69 müşteki ve 19 mağdurdan yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yalova olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal,1 adet ruhsatsız silah ve 23 fişek ele geçirildi.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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