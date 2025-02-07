Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı - Son Dakika
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Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Hiç acelemiz yok" yorumunu yaptı. "Biz bir yatırımcı olacağız" diyen Trump, güvenliğe ise İsrail'in bakacağını belirterek Gazze'ye asker göndermelerine gerek olmadığını söyledi.

07.02.2025 21:16
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

"GAZZE KONUSUNDA HİÇ ACELEMİZ YOK"

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok" yanıtını verdi.

Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

"BİZ YATIRIMCI OLACAĞIZ, GÜVENLİĞE İSRAİL BAKACAK"

"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız" diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti. Trump, "Güvenliğe ise İsrail bakacak. Asker göndermemizi gerek yok." dedi. Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Gazze\'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Talat Yelbuz:
    HELAL OLSUN ADAM OLAYI DOĞRU ANALIZ EDIYOR, IKI CİHAN BIR ARAYA GELSE, FILISTIN VE ISRAIL ORADA YANYANA OLMAZ.CUNKU NE İSRAİL NE HAMAS BIRBIRIDEN FARKLI DEĞİL BIRI OBURUNDEN, OBURU BIRINDEN IT 9 131 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bizim uzunun gıkı çıkıyormu. Çıkamaz. Çünkü o projede kendiside var. Kendiside proje. 37 36 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Adamlar mafya gibi çöküyor. 62 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    GERÇEK PLAN AKP İLE BERABER FİLİSTİN HALKINI SURİYE YE YERLEŞTİRİP İRANI VE ORTADOĞU YU BİTİRMEK 25 35 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    onlar da AKP'nin yaptığını yapıyor farklı bir şey yapmıyor ki üstelik filistinliler diye bir şey yok onların çoğu mısır'dan göç etme 5 46 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    amg mun cakali 41 1 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    bizimki ey Amerika falan diyordu ne oldu dostum Trump oldu yemedi 24 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şunu unutmayın Amerikada yaşamış biri olarak yazıyorum Amerikanın dinle ırkla işi yoktur Amerikanın tek ilgi alanı vardır oda dolardır ne kadar kasasını doldurursa dolarla okadar mutludur ve dünyada ne olmuş ne bitmiş umrunda değildir 38 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye ye de çök sene 9 18 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Ey Amerika.... 19 6 Yanıtla
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