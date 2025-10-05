Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı

05.10.2025 18:22
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı ve kucağında bebek olan eski eşi ile yanındaki şahsı defalarca kez bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da bir şahıs, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı ve kucağında bebek olan eski eşi ile yanındaki şahsı defalarca kez bıçakladı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ESKİ EŞİ İLE KARŞILAŞTI

Turgutlu ilçesindeki olay, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞE ALDIRMADAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.

DURUMLARI AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı.

MARKET ÇALIŞANLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA/ DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
