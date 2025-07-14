Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadın turistlerin tekme tokat dövüldüğü eğlence mekanı mühürlendi. Turistlere saldıran çalışanlar gözaltına alındı. İşletme sahiplerinden yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.

TURİSTLERİ PENCEREDEN ATLAYIP YERDE TEKMELEDİLER

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan görevliler, hesap yüzünden çıkan kavgada müşteri olan kadın turistleri tekme tokat dövmüştü.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu; olayın 2 Haziran'da saat 23.30 sıralarında yaşandığı, iş yerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen ikisi kadın dört yabancı uyruklu kişinin hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edilmişti.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Marmaris Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından ilgili işletmenin imar mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, "İmar Kanunu'na aykırılık" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten idari para cezası kestikleri işletmeyi mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.

BEŞ ÇALIŞAN GÖZALTINDA

Yabancı uyruklu kadın turistleri döven iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

"BAYRAĞIMIZA, MİLLETİMİZE KÜFÜR EDİLDİ"

Olayın ardından işletme çalışanları ise kamuoyunda yansıtılanın aksine yaşananların provokasyon içerdiğini ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını ileri sürdü. Bir kadın, bir erkek ve üç çocukları ile önce yemek yedikleri ve hesabı istemeden mekandan çıktıklarını iddia eden çalışanlar, polisi aradıklarını ancak polis gelene kadar olayın büyüdüğünü ifade etti. Ayrıca mekan yetkilileri o gece olaya karışan beş kişiden ikisinin işten çıkarıldığını ve diğer üçünün masum olduklarına inandıkları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"HESABI ÖDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Üniversite öğrencisi olduğu için yaz tatillerinde çalışarak harçlığını çıkardığını söyleyen işletme çalışanı ve yetkili isimlerden Adar Akçın yaşananları şöyle anlattı:

"Grup geldi yemeklerini yedi, içkilerini içti. İçeride hiçbir sorun yoktu. Eğlendiler, çalışanlarla sohbet ettiler, her şey çok güzeldi. Sonra dışarı çıktılar. Ama hesap ödenmemişti. Hesap istemediler bile. Memnun kalmazsın, hesaba itiraz edersin bunlar olur. Ama burada 'Hesabı getirin.' demeden kalkıp gittiler. Kamera kayıtları da var. Peşlerinden gittim, hesabınız yok mu diye sordum. 'Yok.' dediler. Nereye gidiyorsunuz dedim. Tartışma o anda başladı. İlk cümleleri de, 'Biz ödemeyeceğiz, kimse bize bir şey yapamaz.' oldu."

"HEPİNİZ ALT SEVİYE İNSANLARSINIZ DEDİLER"

Olayın sadece hesap meselesiyle sınırlı olmadığını iddia eden Akçın, "Kadının ve beraberindeki kişinin sözlü hakaretleri ağırlaştı. Bayrağı gösterip 'Hepiniz alt seviye insanlarsınız. Biz İngiltere'den geldik, İskoçya'dan. Siz bizim seviyemizde değilsiniz.' dedi." şeklinde konuştu.