Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

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Ayşe Tokyaz\'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum
17.07.2025 13:58
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Ayşe Tokyaz\'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum
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Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinde, katil zanlısının ifadesi kan dondurdu. Cemil Koç, Tokyaz'ın evindeki merdivenlerden düşerek kafasını çarptığını, öldüğünü düşünüp panik yaptığını ve cansız bedenini valize kendisinin koyduğunu söyledi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı cinayetle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Tasarlayarak öldürmek" diğer 6 zanlı ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

CEMİL KOÇ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.

"MEYHANEYE GİTTİM, DÜŞÜNDÜM"

Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz'ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Bende ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim" dedi.

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

"500 BİN TL KARŞILIĞINDA TAKSİCİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIM"

Koç, "Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODORANT ALMIŞLAR

Cemil Koç'un evinden iki kişinin valizle çıktığı ve kırmızı renkli bir araçla uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

CESET BAŞKA BİR ARACA NAKLEDİLMİŞ

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çekip kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

KAFATASINDA VE BURNUNDA KIRIK VAR

Yapılan inceleme sonucu Ayşe Tokyaz'ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarak da "Beyin kanaması" teşhisi konduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum - Son Dakika
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