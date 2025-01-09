Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

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Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği tespit edilen usta sanatçı yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Kızı Türkü Akbayram "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi" ifadelerini kullandı.

09.01.2025 13:24  Güncelleme: 13:39
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Müzisyen Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor.

"BİR SÜREDİR ZATÜRRE TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Kızı Türkü Akbayram babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi." dedi.

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

"DUA BEKLİYORUZ"

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, "Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başladı. Akbayram o yıllar için "Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım." demiştir. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak da "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. Gaziantep'ten sonra Adana ikinci adresi oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada "Beyaz Saray" adlı bir gazinoda çalışmaya başladı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

ALTIN MİKROFON YARIŞMASINA KATILDI

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

BESTELERİNİN ÇALINMASI YASAKLANDI

80'ler Edip Akbayram ve benzeri müzik yapanlar için zor yıllardı. 1981-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. Ama 90'ların ortasından itibaren, özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yaptı ve kendi çizgisinde sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterdi. Akbayram bu albümü Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir. Bu albümde Can Yücel'in, Oktay Rifat'ın, Ahmed Arif'in, Vedat Türkali'nin yapıtlarından bestelediği şarkılar vardı.

"SİVRİ VE UCUZ KAHRAMANLIKLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞTIM"

Edip Akbayram başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklıyordu: "Kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden, politikamdan taviz vermeden, müzik tekniğinden yararlanarak, sorunlu, yoksul, geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum." 1979 yılında Ayten Hanım ile evlenen sanatçının, bu evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu vardır.

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çelikk:
    Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum 62 6 Yanıtla
  • Gratis:
    Çok geçmiş olsun inşallah sağlığına kavuşur. 54 6 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Yapma Edip abi sen bari,dur Eski üstadları kaybetmek çok üzüyor,çocukluğumuzun altın değerinde insanları. Rabbim yardımcı olsun.Şifa versin 45 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    eski solculardan gerçek solcu simdiki solcular gibi terörist değil .. 43 5 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Allah şifa versin inşallah.ben öldü sanıyordum. 25 21 Yanıtla
  • Şerafettin Eren:
    çok geçmiş olsun Allah şifalar versin tez zamanda iyileşir inşallah . 30 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Allah acil şifalar versin 26 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Rabbim acil şifalar versin 23 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Hayatın gerçeği. ne mutlu bu yaşına kadar gelmiş. sıralı yaşıyor aynı zamanda kaçınılmaz süreci. yine ne mutlu ona. geçmiş olsun. şifalar dilerim. yakınları için zor süreç. 17 1 Yanıtla
  • Aslı A:
    Siz nasıl bir sitesiniz yorumlarda en ufak hakaret olmayan yorumları yayınlamıyorsunuz ama maşallah küfür bel aşağı ve hakaret yorumları hemen yayınlıyorsunuz bravo size (Allah şifa versin 6 0 Yanıtla
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