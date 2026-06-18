Artabel Gölleri'nde Eşsiz Doğa Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artabel Gölleri'nde Eşsiz Doğa Manzarası

18.06.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki Artabel Gölleri, haziranda kar ve çiçeklerin bir arada olduğu benzersiz görüntüler sunuyor.

Türkiye'nin birçok noktasında termometreler yaz sıcaklıklarını gösterirken, Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Yüksek zirveleri ve buzul gölleriyle tanınan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, haziran ayının ortasında sıra dışı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Önceki yıllarda bu tarihlerde büyük ölçüde çözülen göller, bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle hala buz tabakalarının altında. Yüksek kesimlerde yer alan göller beyaz örtüsünü korurken, eriyen kar sularıyla beslenen dereler ise coşkun bir şekilde akıyor. Dere yataklarında yer yer 2 ila 3 metre yüksekliğe ulaşan devasa kar kütleleri dikkat çekerken, karların arasından fışkıran yaşam doğanın eşsiz döngüsünü gözler önüne seriyor. Bir yanda eriyen karların coşturduğu dereler, diğer yanda rengarenk çiçeklerle süslenen alan ziyaretçilere aynı gün içinde dört mevsimi yaşatıyor. Artabel Gölleri Tabiat Parkı, zengin florası, endemik bitki türleri ve irili ufaklı 20'den fazla buzul gölüyle "Ölmeden önce görülmesi gereken yerler" arasında anılıyor.

FOTOĞRAF SANATÇILARININ İLK ROTASI

Sezonun ilk yürüyüşünü gerçekleştirerek bölgenin büyüleyici güzelliğini kayıt altına alan doğaseverler ve fotoğrafçılar, Artabel'in zorlu ama bir o kadar da keyifli rotasını tamamladı. Bölgede çekimler yapan Fotoğraf Sanatçısı Metin Aydın, "Senenin ilk Artabel yürüyüşünü gerçekleştirerek sezon açılışını yaptık. Önceki senelere göre bu sene daha fazla kar var burada. Geçmiş senelerde üstteki göllerin birçoğu yarı da olsa açılmıştı. Ama bu sene sadece alttaki gölün çok az bir kısmı açılmış. Manzara çok iyiydi. Bu kadar kar olmasına rağmen çayırlarda rengarenk, hiç görmediğimiz kadar çok çiçek gördük. Burası zaten öyle bir yer; her hafta bitki örtüsü değişebiliyor. Çok değişik çiçekler vardı. Çok güzel bir bitki örtüsü vardı. Rengarenk çiçekler, karlı dağlar ve göller çektik. Çok güzel bir rotada oldukça eğlenceli bir yürüyüş yaptık" dedi.

ŞIRNAK'TAN GELEN ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın methini duyarak kilometrelerce uzaktan Gümüşhane'ye gelen ziyaretçiler de bölgedeki manzaraya hayran kaldı. Şırnak'tan gelen Elif Meva Demir, haziran ayında İsviçre Alpleri ve İzlanda'yı aratmayan bir iklim dalgalanmasına şahit olduklarını vurguladı. Demir, "Ben buraya Şırnak'tan geliyorum. Gümüşhane'nin doğasının çok güzel olduğunu duymuştum ve bu vesileyle gelmiş oldum. Bugün gerçekten mükemmel bir manzara var. Şu an haziran ayındayız ve burada müthiş bir doğa var şu anda. Bir anda kış, bir anda ilkbahar. Gördüğümüz manzaralar kartpostal değerinde. Adeta İzlanda, İsviçre havasında görüntüler var şu anda. İnanılmaz güzellikteki çiçekleri bol bol çektik. Mor sümbüller, nergis çiçekleri ve ismini bilmediğim bir sürü çiçek var. Karlar eriyince böyle topraktan çok güzel şeyler çıkıyor. Müthiş ya. Gerçekten yani anlatamayacağımız güzellikte şeyler var. Burası zaten Gümüşhane'nin 'Göller Bölgesi' ama haziran ayının ortasında göller hala buzla kaplı. Bu sene muhtemelen çok kar yağdı, o yüzden böyle" diye konuştu.

Artabel vadisinde yer alan Büyük Göl'e geldiklerini, sadece onun yüzeyinin bir kısmının açıldığını ifade eden Demir, "Bu mevsimde karın olması çok güzel bir şey. Ülkenin bir köşesi tamamen yaz, bir köşesi de böyle kış ve ilkbahar oluyor. Bu durum da ülkemizin aslında ne kadar güzel olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Kültür, Turizm, Sanat, Torul, Yaşam, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artabel Gölleri'nde Eşsiz Doğa Manzarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
Mengen’de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Şanlıurfa’daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı Mardin'de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı
Muhittin Böcek’in iki şoförü tahliye edildi Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Davutoğlu CHP’yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama... Davutoğlu CHP'yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama...
Beylikdüzü’nde Metrobüs Cinayeti Beylikdüzü'nde Metrobüs Cinayeti
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Havuzda Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Zeynep Dila Hayatını Kaybetti Havuzda Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Zeynep Dila Hayatını Kaybetti
Osmaniye’de çınar ağacı otobüsün üzerine düştü Osmaniye'de çınar ağacı otobüsün üzerine düştü

09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:37
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü
09:15
Ronaldo’ya bir şok da tribünden Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
Ronaldo'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
09:09
Dünya bu sevinci konuşuyor Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
09:07
Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:54
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:00:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Artabel Gölleri'nde Eşsiz Doğa Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.