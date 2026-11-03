Erciş\'te 15 yıl arayla çekilen fotoğraflar Van Gölü\'ndeki çekilmeyi ortaya koydu

Van Gölü’nde su seviyesindeki geri çekilme, 15 yıl önce ve bugün aynı noktadan çekilen fotoğraflarla belgelendi. Karşılaştırma, su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

BOL YAĞIŞ ÇEKİLMEYİ DURDURAMADI

Van Gölü Havzası’nda geçtiğimiz yıl görülen bol yağış, göldeki geri çekilmeyi durdurmaya yetmedi. Bölgede uzun yıllardır fotoğraf çeken doğa gözlemcisi Ferzende Coşar’ın objektifine yansıyan kareler, çekilmenin boyutunu gözler önüne serdi.

AYNI KADRAJ, 15 YIL FARK

Coşar’ın Erciş ilçesindeki tekne barınağında 15 yıl önce çektiği fotoğrafta su seviyesinin oldukça yüksek olduğu görüldü. Aynı kadrajdan bu yıl çekilen fotoğrafta ise seviyenin ciddi oranda düştüğü ve gölün geri çekildiği belirlendi.

“KAYIKLAR SUYUN YÜZEYİNDE GÖRÜNÜYORDU”

Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü Havzası’nda fotoğraf çektiğini belirten Coşar, 15 yıl önceki fotoğrafta su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu anlattı. Coşar, “Bundan 15 sene önce burada bir fotoğraf çekmiştim, su seviyesi bayağı yüksekti. Görünen kayıklar suyun yüzeyinde görünüyordu” dedi.

“BUNA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ”

Çekilmenin nedenini küresel ısınma olarak değerlendiren Coşar, şunları söyledi:

“Küresel ısınmadan dolayı Van Gölü Havzası’nda ciddi bir şekilde su çekilmesi ve su seviyesinin düşmesi var. Bu çok üzücü bir durumdur. Buna çok üzülüyoruz fakat elimizden bir şey gelmiyor. Bu yıl belli bir miktarda yağış aldı ama ne yazık ki hala geri çekilme devam ediyor. Bundan 15 sene önce çektiğim fotoğrafla şu anda çektiğimiz fotoğraf, suyun çekilen farkını ortaya koymaktadır.”