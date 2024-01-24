Son Dakika Define Haberleri

12:05 Tekirdağ Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi çeşitli objeler ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet obje, define arama dedektörü, bakır alan tarama çubuğu, kazma, çekiç ve levye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

12:50 Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli araçta yapılan aramada, tarihi eser objeler, define arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

12:12 Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Kullanılan Malzemeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki objeler ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.

12:01 Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Karne Şenliği Düzenledi Merkezefendi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayan öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenledi. İki gün süren etkinliklerde çocuklar tiyatro, konser, müzik, dans, oyun, resim, karaoke ve yüz boyama etkinliklerinin tadını çıkardı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, minik öğrencilere iyi tatiller diledi ve eğitime verdikleri desteklerin süreceğini belirtti.

10:38 Samsun'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheli bir araç tespit ederek araştırma yaparken, Y.Y., C.Ş., Ç.Y. ve H.Y.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12:09 Merkezefendi Belediyesi, Karne Şenliği düzenliyor Merkezefendi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılını tamamlayacak olan öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenleyecek. Şenlikte müzik, dans, oyun ve eğlence etkinlikleri yer alacak. Çocuklara pamuk şeker ikramları ve çeşitli hediyeler verilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm çocukları şenliğe davet etti ve çocukların eğlenceli bir gün geçireceğini belirtti.

14:39 Salihli'de Define Avcılarına Operasyon: Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te define avcıları tarafından yapılan kazılarda bulunan çok sayıda tarihi esere el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda kazma, kürek, sikke, heykel parçası ve diğer tarihi eser objeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

22:59 Doğa severler Kelespi Dağı'na tırmandı, Urartulardan kalma kaya mezarları tahrip edildi Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmandı. Kelespi Dağı'nda Urartulara ait kale ve kaya mezarları bulunuyor ancak defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda.

14:56 Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu Denizli Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişinin define aradığı ortaya çıktı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler ve antik döneme ait paralar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, definecilere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

23:06 Dünyaca ünlü sahilde, tatilcilerin yerini defineciler aldı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili şiddetli yağış ve fırtınanın ardından definecilerin ekmek kapısı oldu. Sahilde dev dalgaları izleyen vatandaşlar, yabancı turistler ise denize girmeye çalıştı. Şiddetli fırtına ve yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar ise turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını ve bozuk paraları dedektörle aradı.

12:52 Tarihi eser kaçakçılığın önlenmesi için 'Sanat Tarihi Öğretmeni' sayısı artırılmalı Türkiye'de tarihi eser kaçaklığının önlenmesi ve kültürel mirasın tespiti ile korunmasına yönelik atılacak en önemli kararın Sanat Tarihi Öğretmenliği atamalarının artırılması olacağını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, 'Kanayan bir yaramızı durdurmamız, tedavi etmemiz mümkün. Eserlerin kıymetini bilen ve yapılan çalışmaları hakkıyla değerlendiren toplum için adım atmalıyız' dedi.

09:58 Mersin'de Define Arayan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla kepçe ile kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kullanılan kepçeye el konuldu ve şüpheliler jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23:54 Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Aktepe höyüğünde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, höyükte yapılan kazıya el detektörü, metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemelerine el koydu.

17:18 Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Aktepe höyüğünde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin yanında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

16:31 Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Aktepe höyüğünde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, höyükte kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10:36 Afyonkarahisar'da define avcıları jandarmanın baskınıyla yakalandı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde define avcılarının kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel mevkiinde bir araçta yapılan aramada alan tarama cihazı, dedektör, kazma ve diğer kazı malzemelerini ele geçirdi. H.A., M.E. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

23:52 Manisa'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen yaklaşık 6 asırlık tarihi Alaca Hamamı, restorasyon masraflarının yüksek olması nedeniyle adeta yok olmaya yüz tuttu. Hamamın 7 mirasçısı, tarihi eserin yeniden canlandırılması için dileyen kamu kurumu ya da özel girişimciye hamamı satabileceklerini ifade etti.

10:49 Denizli Buldan'da Kaçak Define Kazısı Yapan 3 Kişi Yakalandı Denizli'nin Buldan ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dımbazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgeye fotokapan yerleştirdi. Fotokapanla, R.S, M.B. ve C.K'nin bölgede kazı yapmaya başladıklarını belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı yapmada kullanılan aletlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem için karakola götürüldü.

10:08 Denizli'de Define Avcıları Fotokapana Yakalandı Denizli'nin Buldan ilçesinde define avcıları, kaçak kazı yaparken fotokapana yakalandı. Jandarma ekipleri, fotokapanlara kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçerek şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları ekipmanlar da ele geçirildi.

13:00 Mersin'de Define Amaçlı Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı Mersin'in Gülnar ilçesinde define amaçlı kaçak kazı yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

10:39 Türkiye'de Yakalanan İncil ve Tevratların Yüzde 99'u Sahte Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Türkiye'de yakalanan İncil ve Tevratların yüzde 99'unun sahte olduğunu belirtti. Karabayram, bu durumu bir misyoner faaliyeti olarak değerlendirerek, halkın bu oyunlara fırsat vermemesi gerektiğini vurguladı.

21:08 Göksun'da define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan ihbar üzerine define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

15:55 Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başladı Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' yoğun katılımla başladı. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde, kadınlar ürünlerini sergileyecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15:45 Samsun'da Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı Samsun'un Terme ilçesinde define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Yakalanan kişilerle birlikte kullanılan aletlere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

13:24 Definecilerin hedefindeki mağara Tokat'ın Keşlik köyünde dağa oyularak yapılan ve odaları olan mağaranın kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köylüler defineciler tarafından talan edilen odaların korunmasını istiyorlar.

11:55 Afyonkarahisar'da Kaçak Define Arayan Şahıslar Jandarmaya Yakalandı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, detektörlerle kaçak define arayan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ve gübre ele geçirildi.

11:43 Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratkoru köyü Hüyük Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 kişinin bölgede dedektör ile izinsiz define aradıklarını tespit etti. Bölgede kaçak kazı için kullanıldığı tespit edilen malzemeler bulundu. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

10:50 Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

15:43 Sarıyer'de ormanda kan donduran olay kamerada: Talihsiz adam alev alev yanarak öldü Sarıyer'de Belgrad Ormanları'nda ateş başında sohbet ederken alev alan Ali Kılıç, hayatını kaybetti. Olay anı kameralara yansırken, polis soruşturma başlattı. Ali Kılıç daha önce 12 metrelik kuyuda mahsur kalmış ve kurtarılmıştı.

14:52 Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başlıyor Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' önümüzdeki hafta başlıyor. Festivalde satış stantları, atölyeler, konserler, tiyatro gösterileri ve sürpriz etkinlikler yer alacak. Başkan Doğan, festivalin her zaman büyük ilgi gördüğünü belirtti.

13:39 Belgrad Ormanları'nda alev topuna dönen genç adam hayatını kaybetti 3 yıl önce düştüğü 12 metrelik kuyudan 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları'nda ateş başında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada birden alev aldı. Saniyeler içinde alev topuna dönen genç adam feci şekilde can verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

23:20 Kaderine terk edilen tarihi eserlere bakanlık sahip çıktı Edirne'de kaderine terkedilen Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlere Kültür ve Turizm Bakanlığı sahip çıktı. Şeyh Şücaeddin Karamani Camii ve mezarı ile Gazimihal Hamamı restorasyon projesi ile ayağa kaldırılacak.

23:17 1943'teki depremde ölenlerin defnedildiği mezarlığı defineciler talan etti Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde vefat eden yaklaşık 800 kişinin defnedildiği mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Mezarlık, definecilerin zarar vermesi ve çöp atılması nedeniyle bakımsız bir hal aldı.

13:14 Tosya'daki tarihi mezarlık defineciler tarafından tahrip edildi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde vefat eden yaklaşık 800 kişinin defnedildiği mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Mezarlık, define arayanlar tarafından zarar görmüş ve çöp ile inşaat atıklarıyla kaplanmış durumda.

12:43 Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi. Aramada bir kolye ve bir heykel de bulundu. Evdeki define arama dedektörüne el konuldu ve 2 kişi gözaltına alındı.

12:26 Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 57 adet tarihi eser obje ve diğer değerli eşyalar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

09:11 Samsun'da Kaçak Define Kazısı Yapan 10 Kişi Suçüstü Yakalandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda kaçak olarak define aramak için kazı yapan 10 kişiyi 30 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların kazıda kullandıkları ekipmanlar ele geçirildi.

10:44 Kayseri'deki Tümülüsler Defineciler Tarafından Tahrip Ediliyor Kayseri'deki binlerce yıllık tümülüsler, definecilerin tahribatına uğruyor. Defineciler, tümülüsleri iş makineleriyle yok ederken, mezar odalarını da tahrip ediyor. Tümülüslerin koruma altına alınması ve turizme kazandırılması gerektiği vurgulanıyor.