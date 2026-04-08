40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

Haberin Videosunu İzleyin
08.04.2026 07:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditlerinin ardından Pakistan arabuluculuğunda, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartına bağlı iki haftalık ateşkes sağlandı. İran’ın yaptırımların kaldırılması, ABD güçlerinin çekilmesi ve nükleer faaliyetlerin tanınmasını içeren 10 maddelik teklifinin ayrıntıları da netleşti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa bir süre kala ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını söyleyen Trump, “Bunu müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. ABD ve İran arasında geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı konusunda anlaşma sağlandı. İki haftalık süre anlaşmanın son haline getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İran anlaşmasının kusursuz bir zafer olduğunu söyleyen Trump, Çin'in İran'ı müzakereye ikna ettiğini belirtti.

İRAN: ATEŞKES 10 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

İran'ın Pakistan'ın iki haftalık ateşkes teklifini kabul ettiği belirtildi. Ateşkes Mücteba Hamaney tarafından da onaylandı.

İran tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin 10 Nisan Cuma günü başlayacağı ve her iki taraf da anlaşırsa uzatılabileceği belirtildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, “Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

İRAN BASINI ABD'YE SUNULAN 10 MADDEYİ PAYLAŞTI

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

  • ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
  • Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
  • Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
  • İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
  • İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
  • BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
  • İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
  • ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
  • Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

İSRAİL DE ATEŞKESİ KABUL ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

BEYAZ SARAY: ABD İÇİN BİR ZAFER

Beyaz Saray, ABD ve İran arasında 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor, ancak Başkan ya da Beyaz Saray tarafından açıklanana kadar hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz" dedi.

Müzakerelere ABD tarafından Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın katılması bekleniyor.

Varılan ateşkes hakkında "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" ifadelerini kullanan Leavitt, "Ordumuzun başarısı, ABD’ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak, Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine olanak tanıdı" değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İKİ HAFTA GEÇİŞLERE AÇILACAK

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır." dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: ATEŞKES DERHAL BAŞLAYACAK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Her iki ülkenin liderine ateşkese vardıkları için en derin şükranlarını sunduğunu ifade eden Şerif, "Tüm anlaşmazlıkları kesin biçimde çözüme kavuşturacak kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere her iki tarafın heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad'a davet ediyorum" dedi.

Her iki tarafın da olağanüstü bir anlayış sergilediğini aktaran Şerif,"İslamabad Görüşmeleri'nin kalıcı bir barışın sağlanmasında başarıya ulaşmasını içtenlikle umuyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla müjdeli haber paylaşmayı arzuluyoruz" dedi.

Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bu sağlanırsa iran savaşı kazanmış demektir dostlar 70 3 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    hiçbir savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz 15 8
    Cebrail Durmaz Cebrail Durmaz:
    Savaşı zenginler çıkarır garibanlar mazlumlar çocuklar ölür. Onun için savaşın kazananı olmaz kaybedeni olur. 6 0
  • AntiKapitaList AntiKapitaList:
    İnsanlık için boşa geçen bir kırk gün. Bedelini her zamanki gibi mazlum insanlar ödedi. 46 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bunlar doğruysa İran için harika. Özellikle yaptırımlar ve uranyum zenginleştirme yi tanıması, tazminat tam bir zafer demek 23 0 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    bence abdnin başka bir planı var zaman kazanıyor 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 08:52:11. #.0.4#
SON DAKİKA: 40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.