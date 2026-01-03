ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela\'yı biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yapılan saldırının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Operasyonun detayları hakkında bilgi veren Trump, Venezuela'nın kaderinin ne olacağıyla ilgili konuştu.

TRUMP: GEÇİŞ SÜRECİNDE VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ

Trump, geçiş sürecinde Venezuela'yı yöneteceklerini belirtti. Trump, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Olabildiğince çabuk olmasını istiyoruz ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü petrol altyapıları çok tehlikeli. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.









Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Amerikan askeri gücü havadan karadan denizden operasyon yapıldı. Amerikan tarihinde gördüğümüz olduğumuz en bülyük tezahürlerinden biriydi. Geçmişte Kasım Süleymani'ye ve El-Bağdadi'ye karşı operasyonlar vardı. İran'da imha operasyonu vardı. Gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. Dünyada hiçbir ulus Amerika'nın başardıklarını başaramazdı.

"MADURO AMERİKAN ADALETİNİN KARŞISINA ÇIKARILACAK"

Venezuela'nın askeri kapasiteleri güçsüz hale getirildi. ABD kolluk güçleri başarılı bir şekilde gece yarısı karanlıkta Maduro'yu ele geçirdi. Bizim uzmanlığımız sayesinde o bölge karartılmıştı. Maduro eşiyle birlikte ele geçirildi. Her ikisi şu anda Amerikan adaletinin karşısına çıkarılacak. Ölümcül uyuşturucu terörizmini ABD'ye karşı yürütmekle suçlandı. Erkek ve kadınlarımızın olağanüstü operasyonu için teşekkür ediyorum. Böylesini hiç görmemiştik. Geçmişimizde çok iyi olmayan şeyler, bizi utandıran olaylar oldu, Afganistan'a baktığımızda. Jimmy Carter dönemini düşündüğümüzde... Saygı duyulan bir ülke olduk.

"BİRÇOK KİŞİ VE UÇAK BU OPERASYONA DAHİL OLDU"

Aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı. Tamamen etkisiz hale getirildiler. Hızlı bir şekilde devre dışı bırakıldılar. Benim gördüklerimi görseydiniz, çok etkilenirdiniz. Görmeyeceksiniz demiyorum. Hiçbir Amerikan askeri öldürülmedi. Birçok kişi ve uçak bu operasyona dahil oldu. Hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı. Hiçbir ordu mensubumuz yaralanmadı. ABD ordusu açık ara dünyadaki en güçlü ordu olduğunu gösterdi. Düşmanlarımız artık hangi ekipmanlara sahip olduğumuzu hayal bile edemiyor.

"VENEZUELA HAKININ İYİLİĞİNİ GÖZETMEYECEK BİRİNE İZİN VERMEYİZ"

Gemilere baktığımızda ABD'ye gelen uyuşturucunun yüzde 97'si denizden geliyor. Biz bunları hedef aldık. Bu uyuşturucular Venezuela gibi yerlerden geliyor. Ülkemizi güvenli, huzurlu ve adil bir geçiş yapılana kadar çalışacağız. Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Biz barış, özgürlük ve adalet istiyoruz Venezuela'nın büyük halkı için. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz.

"PETROL ŞİRKETLERİMİZ VENEZUELA'YA GİDECEK"

Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar.

"GEREKİRSE İKİNCİ BÜYÜK SALDIRIYI DA YAPARIZ"

Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak.

"MADURO KİTLESEL SUÇ ÇETESİNİN LİDERİYDİ"

Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek. ABD'de yaşayan Venezuelalılar çok mutlular. Çok çektiler. Diktatör Maduro kitlesel bir suç çetesinin lideriydi. Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. ABD'ye de uzanıyordu o trafik. Sayısız Amerikalının hayatını mal olan uyuşturucuları ülkemize taşıyordu.

"MADURO YARGILANACAK"

Binlerce kişi hayatını kaybetti. Maduro Amerikan mahkemelerinde yargılanacak. Kendisi şu anda gemide. Miami Florida arasında bir yerde karar kılınacak yargılanması için. Mahkemede işledikleri suçların delilleri sunulacak. Ben zaten bunları gördüm. Hem korkunç hem de nefes kesici."

"ABD'DE İNSANİ YIKIMA YOL AÇTI"

Venezuela'da Maduro sayısız şiddet, terör ve saptırma kampanyası yürüttü ABD'ye karşı. Uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra insani bir yıkıma da yol açtı kendi ülkesinde ve ABD içinde. Maduro'nun vahşi çeteleri, cezaevinde kana susamış çeteler Ameritan topluluklarını terörize ettiler. Colorado'da bazı apartmanları ele geçirdiler. Artık zalimlik yapamayacaklar.

Ordumuza, ulusal muhafızlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki en güvensiz şehirlerden biriydi Washington, şu anda hiçbir suçlu kalmadı. Uzun süredir orada ölüm yaşanmadı. Şu an herhangi bir şey olmuyor, restoranlar açık, sokakta yürüyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Ulusal muhafızlara, ordumuza, kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzamdılar.

Louisiana Valisi beni aradı. Yardımımızı istedi. Harika bir insan Louisiana'nın çok güzel bir kesimi vardı. Zorlu bölgeydi. Neredeyse sıfıra indirdik 1,5 haftada suçu. New Oerlans'ta da sıfıra indirdik. Chicago'da suç oranını azalttık. Orada valiyle çalışma imkanımız yoktu. Belediye başkanı vali felaket insanlardı. Los Angeles'i daha önce kurtardık zaten. Polis teşkilatın başı açıklama yaptı 'Federal hükümet gelmeseydi Los Angeles'i kaybederdik' dedi. İnsanlar bizden yardım istediklerinde bizi ararlar. Ya da bizim kendimiz gideriz. Washington bir suç bataklığıydı, şimdi en güvenli yer.

"MADURO AMERİKAN PETROLLERİNİ ÇALDI"

Maduro onları halkımızı terörize etmek için gönderdi. Maduro bundan sonra Amerikalıları ya da Venezuelalıları tehdit edemeyecek. İnsanların terör örgütleri tarafından hayatları çalınmıştı. Huston'da olanları duydunuz Kaçırdılar, saldırdılar. Ve katlettiler. Cesedini bir köprünün altına attılar. Artık olanlardan sonra o köprü aynı köprü olmadı. Maduro cezaevini boşalttı. En şiddetli canavarları Amerika'ya gönderdi.

Akıl hastanelerinden, hapishanelerden geldiler. Cezaevi ve hapishane kulağa aynı geliyor. Hapishaneden çıkanlar zalim oluyor. Uyuşturucu kaçakçıları vardı. Çete liderlerini ABD'ye gönderdiler. Ama artık gelemiyorlar, öyle bir sınırımız var ki geçemiyorlar. Maduro, Amerikan petrollerini çaldı, milyarlarca dolara mal oldu. Onlar bizim malımızdı. Biz inşa etmiştik onları. Hiçbir başkan bu konuda bir şey yapmadı.

ABD teknolojisi ile Venezuela'daki petrol tesislerini inşa ettik. Venezuela'daki sosyalistler onları bizden çaldı. Kimse o konuda bir şey yapmadı.

"KAYNAKLAR KORUYABİLENLERİN KONTROLÜNDE OLACAK"

Gelecekte ticaret ve bölge kaynakları koruyabilenlerin kontrolünde olacak. Tarifeler ülkemizi zenginleştirdi. Bunlar aslında küresel gücü belirleyen temel değerler. Sınırlarımızı güvenli halde tutacağız. Kartelleri ezip yok edeceğiz. Yurttaşlarımızı yurt içinde yurt dışında koruyacağız. Bu operasyon aynı zamanda ABD'nin egemenliğini tehdit eden herkese emsal teşkil etmeli.

"ABD DONANMASI, VENEZUELA'DA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Amerikan donanması tüm tehditlere karşı hazır durumda. ABD'nin talepleri tamamen karşılanana kadar orada hazır durmaya devam edecek. Halklarına adil davranmayanların başına Maduro'nun başına gelenler gelecek. Bu korkunç insanın o kötü şeyleri yapmasına izin vermedi Amerika. Herkese çok teşekkür ediyorum. Egemenliğimize saldırı vardı biz de adalet için saldırı düzenledik. Teşekkür ediyorum."

ABD Başkanı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"VENEZUELA'DA BİR GRUP OLMASINI İSTİYORUZ"

Venezuela'yı yöneteceklerine dair açıklamasıyla ne kastettiği sorulan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz. İşler ters de gidebilirdi. Çok sayıda insan da kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik.

"ÜLKEYİ DOĞRU YOLA SOKACAĞIZ"

Ülkeyi doğru şekilde yöneteceğiz. Çok adil yöneteceğiz. Halka para vereceğiz. Oradaki petrol sektörünü zaten biz inşa ettik. Geçmişteki başkanlar bunların çalınmasına ses çıkarmadılar. Geç kaldık ama nihayet yaptık.

Şu anda farklı insanları görevlendiriyoruz. Sizlere de açıklayacağız. Zaman içerisinde arkamda gördüğünüz insanlar yönetecek. Ölü bir ülkeden bahsetmiyoruz. Venezuela'da kötü insanlar vardı. Liderlikte olmaması gereken insanlar var. Orada çok güzel insanlar var. Bu insanlar ülkeyi doğru yola sokacaklar. Bizim ülkemizdeki insanlar için geri dönüş sağlanacak.

"MADURO'NUN YARDIMCISI, GEREKLİ OLANI YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Maduro'nun yardımcısı şu anda yönetime geldi. Gerekli olanı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kolombiya'da kokain üreten fabrikalar var. Orayı yönetenin arkasını kollaması gerekiyor."

"ÇOK FAZLA ATEŞ AÇILDI"

ABD Başkanı operasyona ilişkin de şunları söyledi: Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. 47 saniye içerisinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. O kapının arkasına geçti ama kapatamadı. Maduro yakın gelecekte New York'a getirilecek."

"MUHALEFET LİDERİNİN YERİNİ BİLMİYORUZ"

Trump, muhalif liderlerden María Corina Machado'ya dair sorulan soruya "Muhalefet liderinin yerini bilmiyoruz. Onun lider olması çok zor olur. Çok iyi insan ama ülke içinde ona saygı duyulmuyor." yanıtını verdi.

"VENEZUELA'DA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Trump, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Önümüzdeki 1 yıl içinde Venezuela'da çok güzel şeyler olacak. Maduro ile en son çok fazla detaya girmedim ama o konuşmalarda 'teslim olman gerekiyor' dedim. Teslim olmaya yaklaştığını düşünmüştüm ama maalesef bu noktaya geldik. Şili'yi ve Arjantin'i de destekledim. Onlarla çok iyi diyalog kurduk. Biden yönetimi onlara çok kötü davrandı. Sonrasında orada seçilen kişiye destek verdim. Göreve geldikten sonra halk da o kişiye kötü muamele edildiğini söylüyordu.

"VENEZUELA'DAKİ VARLIĞIMIZ PETROLLE İLGİLİ"

Venezuela'daki varlığımız petrolle ilgili. Oraya uzmanlarımızı göndereceğiz. Ciddi miktarda zenginliği sahadan çıkaracağız. Bu zenginlik Venezuela halkına gidecek. Bizim yaşadığımız zararların ödenmesi şeklinde aynı zamanda bize gelecek."

"PUTİN'LE KONUŞURKEN MADURO'DAN HİÇ BAHSETMEDİK"

"Putin'le konuşurken Maduro'dan hiç bahsetmedik. Putin'den korkmuyorum. Çok fazla insanı öldürüyor. Ben 8 ve 1 çeyrek savaşı durdurdum. Tayvan ve Kamboçya. Savaş başladı ve 5 saat içinde savaşı sonlandırdım. O yüzden çeyrek savaş diyorum.

"BEN HAYATLARI KURTARMAK İSTİYORUM"

Ama en kolayı Rusya-Ukrayna savaşı olacaktı. Öyle olmayabilir. Çok kötü şeyler yaptılar. Ben hayatları kurtarmak istiyorum. O Biden'ın savaşı. Geçtiğimiz ay 27 bin kişi hayatını kaybetti. Ben bunu durdurmak istiyorum. NATO'dan yüzde 5 garantisini aldım. Onlara mühimmat gönderiyoruz, füze gönderiyoruz onlar da ödüyorlar.

ABD şu anda para kaybetmiyor, para kazanıyor. Benim önemsediğim şey para değil can kaybı. Bir ayda 30 bin kişi ölüyor. Bunu durdurabilirsem ki, taraflar arasında anlaşma sağlamak benim başarılı olduğum konu. Kiev'de öldürülen insanlar da var. Bu durumdan çok mutlu değilim. Sanırım ilerleme kaydediyoruz. Hiç olmaması gereken savaştı bu. Ben Başkan olsaydım bu savaş olmazdı. Putin de bunu söylüyor. Ben kendimi bu karmaşanın içinde buldum."

ABD SAVUNMA BAKANI: MADURO'YA ŞANS VERİLDİ

Donald Trump ile birlikte basın toplantısına katılan Savunma Bakanı Pete Hegseth, şunları söyledi: "Tüm askerlerimize teşekkür ediyorum .Amerikan ordusunun seçkin askerleri, başkan Trump sizin arkanızda. Hiçbir ülke bu operasyonu gerçekleştiremezdi. Hiçbir başkan bu cesareti gösteremezdi. Koordinasyon, hassasiyet, keskinlik ve ABD adaletinin uzun kolu tamamen tezahür etti. Maduro'ya şans verildi. İran'a da vermiştik o şansı. Sonra bekledi ve gördü. Başkan Trump çeteleri durdurmak konusunda son derece ciddi. Bizden çalışan petrolü geri alma konusunda ciddi. Bu güvenlik, özgürlük ve Amerikan halkının refahıyla ilgili mesele."

İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, basın toplantısında operasyona dair şu bilgileri aktardı. "Hazırlığımız aylar önce başladı. Hava, zemin, uzay ve deniz operasyonları on yıllara varan deneyimimiz üzerine inşa edildi. Denizciler, askerler, havacılar, muhafızlar, istihbarat kurumu ortaklarımız birlik halinde çalıştılar. Eşi görülmemiş istihbarat imkanımızı kullandık. Geçmişteki misyonlardan dersler çıkarılarak hazırlandı. Bu çok cesur operasyondu. Sadece ABD'nin başarabileceği operasyondu. Aslında bu misyonun karmaşıklığını anlatmaya kelimeler yetmez. 150'den fazla hava aracı batı yarımkürede uçuşlar yaptılar. Tek bir amaç için hareket ettiler. Karakas'ın merkezini hedef aldılar.

"MADURO'NUN NE YEDİĞİNİ, HANGİ HAYVANLARI BESLEDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Burada hataya yer yoktu. Dün akşam Caracas semalarında olanlar sahada ve helikopterle yakın temas halinde çalıştı. Maduro'nun yerini tespit etmeye yönelik aylarca süren çalışmalarımız oldu. Nerede kaldığını, ne yediğini, hangi hayvanları beslediğini öğrendik. Hedef sivil kayıpları azaltmaktı. Başkan bu kişilerin adalet karşısına çıkarılmasını istiyordu ve canlı ele geçirilmeleri önemliydi.

Noel döneminde ABD ordusunda birçok kişi doğru anın gelmesini bekledi. Dün akşam nihayet vakit geldi. Yetenekli havacıların manevra yapacağı ortam ortaya çıktı. Hava koşulları istediğimiz şekildeydi. 10.46'da ABD Başkanı, orduya talimat verdi. Sayın Başkan bize 'yolunuz açık olsun iyi şanslar dedi'. 20 farklı üsten, karadan ve denizden uçaklarımız havalandı. 150'den fazla uçak, keşif, bombardıman uçağı havalandı.

"DENİZDEN DE DESTEK ALINDI"

Denizden de destek alındı ve helikopterlerimiz gece yarısına doğru havalandı. Suyun üzerinde uçmaya başladı. Venezuela kıyılarına yaklaşırken ABD uzay iletişimi ve siber iletişimi araçlarını devreye soktu. ABD donanması, hava kuvvetleri ve ulusal muhafızlar tarafından korunduk. Uzaktan yönetilen insansız hava araçları kullanıldı. Helikopterler Caracas'a yaklaşırken Venezuela hava sistemini devre dışı bıraktı.

Yüksek bir rakımda bulunan asıl hedef nokta da toplamda sürpriz unsuru korumaya çalıştık. Helikopter hedefe ilerlemeye devam ederken saat 01.00 itibarıyla Maduro'nun yaşadığı binaya ulaştılar. Hızlı, hassas ve disiplinli şekilde ilerleyip alanı izole ederek kara kuvvetlerinin güvende olmasını sağladılar. Hedeflenen bölgeye ulaşıldı. Helikopterler ateşle karşılaştılar. 1 helikopterimiz isabet aldı; ancak sağ salim geri döndüler. Böylece gereksiz risk almadan operasyonu gerçekleştirdiler. Maduro ve eşi teslim oldu. Adalet Bakanlığı'na teslim edildi.

Savaş uçakları ve insansız hava araçları baskılayıcı ateş açtı. Kuvvetler başarılı şekilde oradan ayrıldı. Deniz üzerindeki üslerine ulaştılar. 03.29'da gemiye ulaştılar. Maduro ve eşi ABD gemisine indirildiler. Düşünüyoruz, geliştiriyoruz, eğitiyoruz, tatbikat yapıyoruz, bilgilendiriyoruz tekrar tatbikat yapıyoruz. Bizim işimiz savaş gücümüzü sürekli hazırda tutmak.

Gerçekten ortak kuvvetlerimizden büyük bir gurur duyuyorum. Bu inanılmaz profesyonellere teşekkür ediyorum. Onları destekleyen ailelerine de teşekkür ediyorum. Bu operasyon bizim adalete bağlılığımızın temsili. Barışı, istikrarı tehdit edenlere hesap sorma kararlılığımızın temsilidir."

RUBİO: MADURO, MEŞRU DEVLET BAŞKANI DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise şu ifadeleri kullandı: "Maduro, Venezuela'nın meşru devlet başkanı değil. 50 milyon dolarlık ödül konmuştu üzerine. Dünyadaki birçok insan gibi o da oyun oynamayı seviyordu. İran'ı ülkesine davet etmek istiyordu.

Ülkemize çete üyelerini gönderiyordu. Biden yönetimde de bunu yaptılar. Bizim bir başkanımız var. ABD'nin 47. devlet başkanı bir şey yapacağım dediği zaman gerçekten yapacaktır. Bunu görüyoruz. Bu başkan dediğini yapan başkan. Henüz anlamadıysanız artık anlayın. Başkan bir konuda ciddiyim diyorsa ciddidir. Maduro'nun başka yerlere gitmek için birçok fırsatı oldu. Ama kabadayılığı tercih etti. Kendini sorunlarla karşı karşıya buldu. Biz insanlarla kavga etmek istemiyoruz. Bizimle oyun oynamayın, bu başkanla oyun oynamayın. Sizin için iyi olmaz. Umarım dün akşam bunu herkes öğrenmiştir."