ABD\'den İran\'a Hava Saldırıları

ABD, Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik son dönemdeki haksız saldırganlığa" yanıt olarak düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM, saldırıların amacının İran'ın seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak olduğunu vurguladı.

Reuters ajansı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik devam eden saldırıların bir gün öncesinden daha fazla olacağını bildirdi.

CENTCOM daha önce 7 Temmuz'daki saldırılarda İran'ın hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları, kıyı radarları, gemisavar füze kapasitesi ve 60'dan fazla Devrim Muhafızları'na ait küçük bot dahil 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, saldırılarının, "İran'ın dün gemilere yönelik bombalı saldırısına misilleme" olduğunu belirtti.

Trump, "Eğer bu saldırılar tekrarlanıursa, çok daha kötü olacak" dedi.

İran devlet medyası, ABD'nin son saldırılarının ardından ülkenin güney kıyıları boyunca çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Bandar Abbas ve Sirik kentlerinin de dahil olduğu çeşitli bölgelerin yanı sıra ülkenin doğusundaki Çabahar kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Çabahar'da elektrik kesintileri yaşandığı da aktarıldı.

İran Devlet Televizyonu'nun bir muhabiri, ABD'nin son saldırılarında statüsü tartışmalı Ebu Musa Adası'nın da vurulduğunu bildirdi.

İran; Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarını kontrol ediyor ancak Birleşik Arap Emirlikleri de bu adalar üzerinde hak iddia ediyor.

Bu durum, iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık konusu.

Trump 'Ateşkes bitti' demişti

ABD Başkanı Donald Trump daha önce NATO Zirvesi için gittiği Ankara'da, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları nedeniyle ateşkesin sona erdiğini ilan etmişti.

Trump, ABD'nin gece yarısı İran'ı yeniden "sert biçimde vuracağı" uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın açıklamaları sonrası, "Kabalığa kabalıkla karşılık vermeyiz; eylemle karşılık veririz. Hem de korkusuzca ve büyük bir cesaretle" demişti.

İran devlet medyası, Tahran yönetiminin ABD'ye, Hürmüz Boğazı'!nı kapatarak ve aldığı her darbe için en az iki hedefi vurarak karşılık vereceğini bildirdi.

ABD ve İran arasındaki çatışmalar, 7 Temmuz'da yeniden başlamıştı.

ABD, İran'daki çeşitli hedefleri vurmuş; İran güçleri de Orta Doğu'daki çeşitli Amerikan üslerini hedef almıştı.

Amerikan yönetimi hava saldırılarına gerekçe olarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye saldırılar düzenlemesini göstermişti.

BBC Washington Muhabiri Nick Johnson'ın analizi: 'Kırılgan ateşkes yeniden sınanıyor'

Türkiye'deki NATO Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sabrının tükendiğini açıkça ortaya koydu.

Donald Trump, Tahran'daki lider kadrosunu "pislik" olarak nitelendirdikten sonra, ABD'nin gece yarısı İran'ı "muhtemelen" yeniden "çok sert" vuracağını söyledi.

ABD, 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların gerçekleştirildiğini iddia ettiği İran'daki bazı noktaları hedef almıştı.

Tahran ise buna Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alarak yanıt verdi.

Ancak, bunu daha önce de gördük.

Geçen hafta, İran ve ABD ordularının karşılıklı ateş açmalarının ardından ateşkes görüşmeleri yeniden başlamıştı.

Başkan Trump'ın sert söylemine rağmen, ateşkesin gerçekten sona erip ermediği henüz net değil.

ABD'nin İran'a yönelik bundan sonraki saldırılarının süresi ve yoğunluğu daha net bir tablo sunacaktır.

Trump, devam eden barış görüşmelerinin sürmesi ihtimalini tamamen dışlamadı.

Ancak ABD ve İran arasındaki son söz düellosu ve karşılıklı bombardıman, giderek daha kırılgan görünen ateşkes için yeni bir sınama niteliğinde.