ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu\'da Arap liderlerle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumartesi günü Türkiye'den başladığı ve beş gün sürecek olan Orta Doğu turu kapsamında Pazar günü Ürdün ve Katar'ı ziyaret etti.

Bir araya geldiği Arap liderlere, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı olduklarına dair güvence veren Blinken, "Filistinliler Gazze'den ayrılmaya zorlanamaz ve koşullar el verdiğinde evlerine geri dönmeleri sağlanmalı" dedi.

Blinken, Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüştü.

Geçen hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden Salih Aruri'nin öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon daha da yüksek. Saldırının İsrail tarafından yapıldığından şüpheleniliyor ancak İsrail'den bir açıklama gelmedi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Blinken'a, Aruri'nin öldürülmesinin "karmaşık süreci" etkilediğini söyledi.

"Bölgede gerginliğin çok yüksek olduğu bir andayız" diyen Blinken, bunun kolaylıkla "metastaz" yapabilecek, güvenlik sorununu ve "acıları" artırabilecek bir çatışma olduğunu ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı, bazı İsrailli bakanların, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesine yönelik açıklamalarını da kınadı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Filistinliler'in Gazze'yi terk etmesi çağrısı yapmış ve İsrail'in "çöle çiçek açtıracağını" iddia etmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de krize "çözüm" olarak Gazzelilerin göçe teşvik edilmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail hükümetinin resmi duruşu ise Gazzelilerin sonunda evlerine dönmesi yönünde ancak bunun ne zaman ve hangi koşullarda olabileceğine yönelik bir plan henüz açıklanmadı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan başlayan saldırılarda şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 22 binden fazla Filistinli öldürüldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İsrail saldırılarında 100'den fazla kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Blinken Arap liderlerle görüşmelerinde, savaşta ölen masum kadın, erkek, çocuk Filistinli sayısının çok fazla olduğunu ve İsrailli yetkililere Gazzeli sivil ölümlerinin engellenmesinin zaruri olduğunu söyleyeceğini de belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah da Blinken'dan, Washington'ın İsrail üzerindeki gücünü "acil ateşkes" için kullanmasını istedi.

Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçen Blinken, Pazartesi günü de Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Ardından İsraile'e geçecek olan Blinken'ın Batı Şeria ve Mısır'ı da ziyaret etmesi planlanıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki İsrail saldırısında 'onlarca sivil öldü'

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hafta sonu da devam etti.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 100'den fazla olduğu bildiriliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına düzenlenen İsrail hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın onlarca sivilin öldüğü aktarılıyor.

Üç uluslararası sağlık kuruluşu da, Gazze'nin en büyük hastanelerinden olan El Aksa Hastanesi'nden, çok tehlikeli olduğu için çekilmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bunlar arasında "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü de bulunuyor.