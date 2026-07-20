Acısını Paylaşarak İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Acısını Paylaşarak İyileşiyor

Acısını Paylaşarak İyileşiyor
20.07.2026 06:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kelsey Mulcahy, nişanlısının kaybını TikTok'ta paylaşarak yas sürecini topluma aktarıyor.

Kelsey Mulcahy çevrimiçi ortamda acısını paylaşmaya başladığında, bu içerikleri aslında kendisi için oluşturuyordu.

Nişanlısı Joseph Day, dört yıl önce Bristol'da hayatını kaybetti.

Çift, Joseph'in Clifton'da kaybolmasından sadece birkaç ay önce Yeni Zelanda'dan taşınmıştı.

Cesedi 3 Mayıs 2022'de Avon Boğazı'ndan çıkarıldı.

Sonraki yıllarda, 33 yaşındaki Mulcahy, yaşadığı acının gerçekliğini TikTok ve Instagram'da ortaya koydu: kalp kırıklığı, travma ve iyileşme süreci.

Bugün, birbirlerine yas sürecini atlatmada yardımcı olan, giderek büyüyen bir topluluğunun parçası.

Şu anda Avustralya'da Melbourne yakınlarında yaşayan Mulcahy, Joseph'in kaybolduğu hafta sonunu Londra'da geçirdiğini söyledi.

"Bir gün önce evden çıktım, ona veda öpücüğü verdim ve sonra onu bir daha hiç görmedim" diyor.

Ailesinden ve arkadaşlarından binlerce kilometre uzakta, dünyanın öbür ucundaki Bristol'e yeni taşınmış olan kadın, nişanlısını kaybettiği dönemde kendini "son derece yalnız" hissettiğini anlatıyor.

"Joseph'in ölümü oldukça zorlayıcıydı çünkü yurtdışında yalnızdım, bu yüzden gerçekten kimsem yoktu" diyor.

"Uzun bir süre boyunca acımla bağ kurmakta gerçekten zorlandığımı hissettim, çünkü onun gerçekten gittiğine hiçbir zaman tam olarak inanmadığımı düşünüyorum."

Mulcahy, Joseph'in anısını yaşatmak için yaptığı özel şeyleri paylaştığı videoları 2023'te TikTok'ta yayınlamaya başladı.

Yas tutan birine söylenmemesi gerekenler hakkındaki videoları, yas ve kayıp üzerine okunacak kitap önerileri yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

2026 yılının başlarında Mulcahy, acısıyla "doğrudan yüzleşmek" için Bristol'e gitti.

"Bristol benim için bir nevi son adımdı" dedi.

"Bu, neredeyse kendime son bir dokunuş yapma izni vermek gibiydi."

Takipçilerinden gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu söyledi:

"Sonrasında birçok mesaj ve yorum aldım, insanlar 'Ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de o noktaya gelmek istiyorum' diyorlardı.

"O yere geri dönmek istiyorum."

'Taşıması daha kolay'

"İleriye doğru adım atmak, birini daha az sevmek anlamına gelir" düşüncesinin yasla ilgili en büyük yanılgılardan biri olduğunu söyleyen Mulcahy, yaşadığı süreci çevrimiçi olarak belgelemesinin buna meydan okumaya yardımcı olduğunu belirtiyor:

"Bence insanlar bazen internette veya yüz yüze, yaşadığınız acının birini ne kadar sevdiğinizle eşdeğer olduğunu düşünebiliyorlar.

"Joseph'i şu anki kadar hiç sevmedim. Ve yine de çok mutlu bir hayat yaşıyorum."

TikTok'ta yaşadığı acıyı belgelemenin ona "bir amaç verdiğini" ve "ona olan sevgisinin bir devamı" olduğunu söylüyor.

"Bu, para kazandığınız standart bir içerik üreticisi olmak gibi değil.

"Yas sürecim, kelimenin tam anlamıyla hayatımda bir amaçla var olmanın bir yolu oldu. Bunu, bu amaca sahip olmayan benliğim için yapıyorum.

"Topluluğum ve bana mesaj atmaları, hikayelerini paylaşmaları ve bunun onları ne kadar etkilediğini anlatmaları bana çok fazla anlam ve amaç veriyor; bu da acımı atlatmamı çok daha kolaylaştırdı."

Eşini kaybetmiş kadınlara koçluk yapan Karen Sutton, sosyal medyanın yasla ilgili konuşmaları açıkça gündeme getirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

"Bence sosyal medya, önceki nesillerin genellikle kapalı kapılar ardında sürdürdüğü konuşmaları gün yüzüne çıkarıyor.

"Bu, yas tutmayı normalleştirmeye ve insanlara yas tutmanın tek bir 'doğru' yolu olmadığını hatırlatmaya yardımcı oluyor."

Platformların, örneğin TikTok'un, insanların "bir topluluk bulmasına" ve "yalnızlık duygularını azaltmasına" yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ancak yalnızca çevrimiçi desteğe güvenmenin yanlış olduğu konusunda uyarıyor.

"Benim tavsiyem, bunu destek ağınızın tamamı olarak değil, sadece bir parçası olarak görmeniz.

"Çevrimiçi bağlantıların yanı sıra gerçek insanlarla bağlantı kurma fırsatlarına da sahip olduğunuzdan emin olun."

Mulcahy, hikayesini paylaşmanın nihayetinde bir zamanlar olduğu kişiye ulaşmakla ilgili olduğunu söylüyor.

Hayal edilemez bir kayıpla karşı karşıya olan ve bununla nasıl başa çıkacağından emin olmayan o genç kadına ulaşmakla:

"Ona sadece 'çok iyi bir iş çıkaracaksın' derdim.

"Gücümüzü ve yeteneklerimizi sık sık sorgularız.

"Aslında insanlar çok dayanıklı."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Acısını Paylaşarak İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız
AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Bilgi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü
İsrail basını: ABD, İran’a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor
İran’ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece “Çok üzücü“ dedi İran'ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece "Çok üzücü" dedi
6-4’lük inanılmaz bir maç Dünya Kupası’nın üçüncüsü belli oldu 6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
İngiltere’nin yeni başbakanından İsrail çıkışı Yahudi lobisi harekete geçti İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti
5 dev bankadan altın tahmini geldi Yıl sonu beklentileri değişti 5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
Tarihin en pahalı düğünü 1,4 milyar dolarlık rekor harcama Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
İran’da 5 büyüklüğünde deprem İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
03:49
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü
Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü
02:02
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar
Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
01:13
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
01:02
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
00:33
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
23:53
Dünya Kupası’nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
22:52
Arjantin’den ilk 45 dakikada ’’Bu takım finale nasıl geldi’’ dedirten performans
Arjantin'den ilk 45 dakikada ''Bu takım finale nasıl geldi?'' dedirten performans
22:50
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
22:01
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
21:43
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 07:28:18. #7.12#
SON DAKİKA: Acısını Paylaşarak İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.